Εκπληκτικός «χορός» δελφινιών στην Πύλο (Photos/video)

Τα δελφίνια είναι από εκείνα τα θαλάσσια θηλαστικά που έχουν «υμνηθεί» για την εξοικείωσή τους με το ανθρώπινο είδος σε διηγήματα, θεατρικά και κινηματογραφικά έργα. Εικόνες τους να κολυμπούν αρμονικά μαζί με ανθρώπους κάνουν συχνά τον γύρο του διαδικτύου, εντυπωσιάζοντας όσους τις παρακολουθούν.

Στην Πύλο κατέγραψαν τα υπέροχα θηλαστικά να «χορεύουν» στην θαλάσσια περιοχή της Πύλου φτιάχνοντας σχηματισμούς με απόλυτο συγχρονισμό και δημιουργώντας ένα πραγματικά μοναδικό θέαμα.

Greek Summer is here! #Sailing in #Pylos together with #dolphins!

Video from Poseidonia Restaurant.#Marine #Wildlife #Nature #NavarinoChallenge #Messinia #NatGeoGR pic.twitter.com/ndN9tlyuap

— Navarino Challenge (@NavarinoC) June 7, 2020