LEGO σε καταστήματα: Μη βγάζετε στη «βιτρίνα» παιχνίδια μας με αστυνόμους

Ο δανέζικος όμιλος παιχνιδιών LEGO Group προχώρησε σε κίνηση για την αντιμετώπιση του ρατσισμού ζητώντας από τα καταστήματα λιανικής με τα οποία συνεργάζεται να σταματήσουν να προωθούν κιτ με αστυνομικούς και άλλα προϊόντα της, όπως τον Λευκό Οίκο, εν μέσω διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Παράλληλα, δεσμεύθηκε για δωρεά ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων στην προσπάθεια καταπολέμησης του ρατσισμού.

Η είδηση ήρθε στη δημοσιότητα αφότου το The Toy Book δημοσίευσε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ομίλου LEGO προς συνεργαζόμενα καταστήματα ζητώντας την παύση της προώθησης περισσότερων από 30 προϊόντων της. Η λίστα περιλαμβάνει σετ κατασκευής κτηρίων, μικροσκοπικές φιγούρες και αξεσουάρ (αστυνόμους, πυροσβέστες, εγκληματίες, οχήματα ταχείας επέμβασης, ακόμη και ένα κατάστημα ντόνατς). Η πρωτοβουλία ελήφθη στο πλαίσιο της #BlackOutTuesday και τα εν λόγω προϊόντα θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα από τα καταστήματα της ίδιας της LEGO και τον ιστότοπό της.

«Στο πλαίσιο της απόφασής μας να σεβαστούμε τη #BlackOutTuesday, ζητήσαμε, ως αντίδραση στα τραγικά γεγονότα στις ΗΠΑ, από τα συνεργαζόμενα με εμάς καταστήματα να αποφεύγουν να αναρτούν υλικό προώθησης προϊόντων της LEGO και να πάψουν να αναρτούν περιεχόμενο στα μέσα μας κοινωνικής δικτύωσης» δήλωσε, στο The Toy Book, εκπρόσωπος του δανέζικου ομίλου παιχνιδιών. «Λυπούμαστε για την όποια παρανόηση και θα διασφαλίσουμε το ότι, στο μέλλον, θα είμαστε πιο σαφείς για τις προθέσεις μας».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ