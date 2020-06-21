search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 09:26
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.06.2020 08:21

Τρόμος στη Μινεάπολη: Ένας νεκρός και έντεκα τραυματίες από πυροβολισμούς (Video)

21.06.2020 08:21
Τρόμος στη Μινεάπολη: Ένας νεκρός και έντεκα τραυματίες από πυροβολισμούς (Video) - Media
 
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) στη Μινεάπολη με τουλάχιστον ένα νεκρό και 12 ανθρώπους να τραυματίζονται από πυρά αγνώστου ή αγνώστων.
 
Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter οι δέκα τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία «με τα τραύματά τους να ποικίλουν».
 

Νωρίτερα η αστυνομία είχε καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή στην οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί, στην οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αρκετά μπαρ και εστιατόρια.
 

Σημειωνεται ότι η Μινεάπολη είναι η πόλη στην οποία σημειώθηκε η δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ μετά την οποία ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις και σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια στις ΗΠΑ.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κυβέρνηση ικανοποιεί 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών (video)

xamogelo new
Χωρίς κατηγορία

Χαμόγελο του παιδιού: «Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δολοφονία του 17χρονου από τον 15χρονο στις Σέρρες»

oikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
Χωρίς κατηγορία

ΝΔ: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο προσυνέδριο

akriveia-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχωρεί στην Ευρώπη ο πληθωρισμός – Γιατί στην Ελλάδα κατατρώει τα εισοδήματα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 09:25
tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κυβέρνηση ικανοποιεί 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών (video)

xamogelo new
Χωρίς κατηγορία

Χαμόγελο του παιδιού: «Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δολοφονία του 17χρονου από τον 15χρονο στις Σέρρες»

oikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)

1 / 3