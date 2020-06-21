Τρόμος στη Μινεάπολη: Ένας νεκρός και έντεκα τραυματίες από πυροβολισμούς (Video)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) στη Μινεάπολη με τουλάχιστον ένα νεκρό και 12 ανθρώπους να τραυματίζονται από πυρά αγνώστου ή αγνώστων.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter οι δέκα τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία «με τα τραύματά τους να ποικίλουν».

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

Νωρίτερα η αστυνομία είχε καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή στην οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί, στην οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αρκετά μπαρ και εστιατόρια.

#BREAKING: Ten people have been shot during a late night attack in the US city of Minneapolis. #9News pic.twitter.com/4QBsBYCHTv — Nine News Adelaide (@9NewsAdel) June 21, 2020

Σημειωνεται ότι η Μινεάπολη είναι η πόλη στην οποία σημειώθηκε η δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ μετά την οποία ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις και σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια στις ΗΠΑ.