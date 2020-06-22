search
22.06.2020 16:42

Ν. Παππάς: Να μιλήσουν Σαμαράς και Παπασταύρου για το πού πήγαν τα 2,6 εκατ. ευρώ

«Δάκτυλο» Σαμαρά καταγγέλλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς αναφορικά με το ηχητικό που έδωσε στην Προανακριτική για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή. Ο Νίκος Παππάς, όπως και στην προηγούμενη δήλωσή του επιμένει πως πρόκειται ουσιαστικά για μονταρισμένα αποσπάσματα της συνομιλίας του με τον επιχειρηματία, ενώ διαψεύδει ότι οι αναφορές σε ατζέντα παραπέμπουν στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Παππά στο Περιστύλιο της Βουλής: 

«Την ώρα που αποδεικνύεται ότι:

· Ο κ. Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά, έλαβε 2,6 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ.

· Ο σύζυγος της πρώην εισαγγελέως Διαφοράς, κυρίας Ράικου, ζημίωσε το δημόσιο με 1,7 εκατ. ευρώ μόνο για το έτος 2018.

Ο Σάμπυ Μιωνής, με αντάλλαγμα μάλλον τη Λάρκο, παίζει το άθλιο παιχνίδι της ΝΔ και του ίδιου του κ. Σαμαρά.

Προσκομίζει την επιλεκτική απομαγνητοφώνηση μιας παράνομης καταγραφής ιδιωτικής μας συνομιλίας, επιχειρώντας τη βίαιη διαστρέβλωση των λεγομένων μου.

Με μεθόδους κοπτοραπτικής, δηλαδή με αποσιωπητικά -γιατί άραγε;- στα επίμαχα σημεία και με δήθεν ακατάληπτες λέξεις επίσης στα επίμαχα σημεία, παραποιεί το νόημα του διαλόγου.

Οι αναφορές σε «ατζέντα», πληροφορίες για κάποιους που «κάνουν δουλειές», προφανώς και δεν έχουν αφορούν τον κ. Παπαγγελόπουλο. Αφορούν τον κ. Σαμαρά και την παρέα του, τον κ. Μιωνή και τον κ. Παπασταύρου, που με διάφορα κόλπα έβγαζαν λεφτά από τότε.

Οι μαφιόζικες μέθοδοι όμως θα αποκαλυφθούν. Και η αλήθεια θα λάμψει.

Ήρθε η ώρα, ο κ. Σαμαράς, η προσωποποίηση της πολιτικής δειλίας, να εμφανιστεί στην Επιτροπή εάν στοιχειωδώς έχει τα «κότσια» και μέσω δημόσιου βήματος να εξηγήσει:

· Τι έγινε με τα 2,6 εκατ. ευρώ.

· Τι ζητούσε επίμονα από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον οποίο κάλεσε και δέχθηκε στο σπίτι του.

· Γιατί τρέμει σαν τον ψάρι την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

· Γιατί πίεζε τον κ. Φιλιππάκη να μην γράφει για τους Μιωνή και Παπασταύρου και τι εννοούσε λέγοντας ότι «αυτά τα παιδιά έχουν βοηθήσει τη ΝΔ».

· Γιατί το 2013 μεσολάβησε για να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ Μιωνή και Φιλιππάκη;

Αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο κ. Παπασταύρου.

Και να μας πει ποιανού χρήματα διαχειρίστηκε και σε ποιες τσέπες κατέληξαν τα 2,6 εκατ. ευρώ.

Η ΝΔ, κάθε φορά που πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, καταφεύγει σε μαφιόζικες μεθόδους.

Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι όταν φωνάζει ο κλέφτης, δεν φοβάται ο νοικοκύρης».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η εν λόγω συνάντηση ήταν σε γνώση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς απάντησε: «Όχι, βέβαια».

 

