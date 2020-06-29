Ρόδος: Επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του με μαχαίρι και λάμα – Εκείνη άρπαξε το σπαθί «σαμουράι»

Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα βρεθεί στις αρχές Ιουλίου, 49χρονος από τις Καλυθιές ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλες πέντε κατηγορίες σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, ο 49χρονος βρίσκεται ήδη στη φυλακή καθώς για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, δικάστηκε τον Απρίλιο του 2018 και καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω σε συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών και φυλάκιση 10 μηνών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο 49χρονος έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, αλλά και αίτηση στο Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου με την οποία ζητά την αναστολή της καταδικαστικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Η αίτηση θα εξεταστεί από το δικαστήριο στις 9 Ιουλίου και εφόσον γίνει δεκτή, ο 49χρονος θα αφεθεί ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε ο 49χρονος, αφορά δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2017 και σύμφωνα και με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή της 45χρονης πρώην συζύγου του.

Πιο συγκεκριμένα, όλα έγιναν στις 11 το βράδυ στις 24 Ιουλίου 2017 όταν ο 49χρονος πήγε στο σπίτι όπου διέμενε η εν διαστάσει σύζυγός του και αφού παραβίασε το παράθυρο μπήκε λαθραία στο ισόγειο και κρατώντας ένα μαχαίρι με μεγάλη λάμα για την κοπή κρέατος στο ένα χέρι του και ένα σιδερένιο λοστό στο άλλο.

Με αυτά στα χέρια, όρμησε στην 45χρονη προσπαθώντας να την χτυπήσει, όμως τελικά δεν τα κατάφερε καθώς η πρώην σύζυγος αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που διέτρεχε, άρπαξε ένα διακοσμητικό σπαθί «σαμουράι» που υπήρχε στο σαλόνι του σπιτιού της και το κράτησε προς τη μεριά του 49χρονου ώστε να τον αποτρέψει να την πλησιάσει, ενώ παράλληλα άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Όμως ο 49χρονος, σύμφωνα πάντα με το παραπεμπτικό βούλευμα δεν σταμάτησε εκεί. Στις 26 Ιουλίου 2017, στις 8.15 το βράδυ επί της επαρχιακής οδού Καλυθιές – Φαληράκι εντόπισε την πρώην σύζυγό του να οδηγεί δίκυκλο μοτοποδήλατο. Τότε ο κατηγορούμενος πήγε δίπλα της με το δικό του δίκυκλο και προσπάθησε να τη ρίξει από το όχημά της, σηκώνοντας το πόδι του για να την κλωτσήσει.

Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να ακινητοποιήσει την 45χρονη την οποία εν συνεχεία άρπαξε από τα μαλλιά και την χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές στον αυχένα, στο στήθος και στην αριστερή ωμοπλάτη, προκαλώντάς της σωματικές βλάβες.

Ο ίδιος επίσης φέρεται να την απείλησε λέγοντάς της: «θα σε τελειώσω εδώ που είμαστε στην ερημιά και δεν θα υπάρχουν μάρτυρες. Προχθές που ξέφυγες αλλά σήμερα δεν γλιτώνεις. Θα σε σκοτώσω δεν έχεις μάρτυρες, είσαι μόνη σου. Ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, θα σε σκοτώσω και θα παραδοθώ. Δεν έχω να χάσω τίποτα». Τέλος, εκείνο το βράδυ όταν κλήθηκε η αστυνομία για να τον συλλάβει ο 49χρονος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης που του έγινε από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και κάνοντας ελιγμούς τράπηκε σε φυγή.

Ο 49χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, απείθεια, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία για τις οποίες παραπέμφθηκε σε δίκη και το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε.

Συνήγορος υπέρασπισης για τον 49χρονο παραστάθηκε ο κ. Νίκος Γιαννάς και πολιτική αγωγή για λογαριασμό της πρώην συζύγου η κα Μαρία Κορακάκη.

Ο 49χρονος είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές της περιοχής μας καθώς η εν διαστάσει σύζυγός του έχει προβεί σε αρκετές καταγγελίες σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και άλλα επεισόδια που της είχε δημιουργήσει. Ωστόσο ο ίδιος απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται ότι έκανε στην πρώην σύζυγό του, και αποδέχτηκε μόνο την κατηγορία της απείθειας, χωρίς όμως να δώσει πειστικές εξηγήσεις ούτε και για αυτήν.