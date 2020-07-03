Έλληνας παρ’ ολίγον να διωχθεί για εμπορία οργάνων στην Τουρκία – Πέθανε μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα

Στο στόχαστρο των τουρκικών αρχών για το αδίκημα της εμπορίας οργάνων τέθηκε ένας 41χρονος ασθενής από την Ελλάδα, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο 41χρονος έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση ήπατος και γι’ αυτόν τον λόγο μετέβη σε κλινική στην Τουρκία, η οποία είχε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρότι βρέθηκαν αρκετοί δότες, κυρίως αμερικανικής καταγωγής, ο Τούρκος χειρουργός, σύμφωνα με την οικογένεια του θανόντος, υποστήριξε ότι ο δότης θα έπρεπε να είναι Έλληνας.

Ωστόσο, οι εβδομάδες περνούσαν και ο 41χρονος δεν μπορούσε να βρει Έλληνα δότη, με αποτέλεσμα να κάνει μια ανάρτηση στο Facebook, ζητώντας τη συνδρομή φίλων και γνωστών.

«Γνωρίζω ότι είναι μια δύσκολη απόφαση και ότι εκ πρώτης φοβίζει, αλλά όταν φτάνεις στο τελικό σημείο που έχεις να ζυγίζεις την ζωή ενός ανθρώπου-φίλου με μία ταλαιπωρία δύο εβδομάδων το πολύ, η ζυγαριά νόμιζα πως εύκολα θα έγερνε. Σας φιλώ και περιμένω έστω και την τελευταία στιγμή την ανταπόκρισή σας» έγραψε ο 41χρονος.

Πράγματι, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, δύο άτομα δέχθηκαν να ταξιδέψουν στην Τουρκία και να εξεταστούν ως πιθανοί δότες. Ωστόσο, τίποτα δεν κύλησε, όπως θα περίμενε ο άτυχος άνδρας.

«Μία διοικητική υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) διάβασε την ανάρτηση στο Facebook και -δεν ξέρω με ποια λογική- το ερμήνευσε ότι ήταν προσπάθεια εμπορίας οργάνων» δήλωσε στο MEGA ο θείος του θύματος.

Και πρόσθεσε: «Άρχισε μια ανταλλαγή e-mail ελληνικών και τουρκικών αρχών, με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί η οικογένεια από τις τουρκικές αρχές ως εγκληματική οργάνωση εμπορίας οργάνων».

Στο πλαίσιο αυτό, το νοσοκομείο ανακοίνωσε στην οικογένεια ότι ο 41χρονος έπρεπε να λάβει εξιτήριο και να απομακρυνθεί, λόγω της εν εξελίξει έρευνας των τουρκικών αρχών.

«Τους ανακοινώνουν ότι ο λόγος που φεύγουν είναι γιατί έχουν μπει στο στόχαστρο και ότι επίκειται η σύλληψή τους» υποστήριξε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Η οικογένεια του 41χρονου προσέφυγε στο ελληνικό προξενείο, με τη βοήθεια του οποίου ο άτυχος άνδρας κατάφερε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ωστόσο, πέντε ημέρες αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

«Αυτή η ενέργεια είναι πρωτοφανής, δηλαδή μια υπάλληλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας χωρίς εντολή, χωρίς εξουσιοδότηση, χωρίς καμία ηθική δέσμευση, στέλνει mail στο τουρκικό Υπουργείο Υγείας και λέει ότι ο τάδε ασθενής είναι έμπορος οργάνων; Αυτό είναι εγκληματική πράξη εκ προθέσεως, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη» επανέλαβε ο θείος του 41χρονου.

Μάλιστα, η οικογένεια έχει υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά εναντίον του Τούρκου χειρουργού, του διευθυντή της τουρκικής κλινικής, των υπαλλήλων του ΕΟΜ, καθώς και όσων άλλων φέρεται να εμπλέκονται.

«Ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να σωθεί, δεν σώθηκε. Ευτυχώς πέθανε στη Θεσσαλονίκη και όχι σε κάποιο κελί της Τουρκίας» κατέληξε ο δικηγόρος του άτυχου άνδρα.