Σεισμός στα Ψαρά

Σεισμός σημειώθηκε στις 5:20 το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Ψαρών.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε ένταση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στη θαλάσσια περιοχή 32 χλμ βορειοδυτικά των Ψαρών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16 χλμ.
