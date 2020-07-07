Σεισμός στα Ψαρά

Σεισμός σημειώθηκε στις 5:20 το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Ψαρών.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε ένταση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στη θαλάσσια περιοχή 32 χλμ βορειοδυτικά των Ψαρών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16 χλμ.