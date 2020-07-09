search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 16:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2020 07:19

Ιαπωνία: 3χρονο κοριτσάκι «έσβησε» από ασιτία – Η μητέρα την άφησε μόνη 8 μέρες για να βρει τον φίλο της (Video)

09.07.2020 07:19
Ιαπωνία: 3χρονο κοριτσάκι «έσβησε» από ασιτία - Η μητέρα την άφησε μόνη 8 μέρες για να βρει τον φίλο της (Video) - Media

 

«Έσβησε» από ασιτία ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών στην Ιαπωνία όταν η μητέρα του το παράτησε για οχτώ ολόκληρες ημέρες μόνο του στο σπίτι προκειμένου να επισκεφθεί τον φίλο της που έμενε περίπου 1.000 χλμ. μακριά.

Η 24χρονη Σάκι Κακεκάσι είπε στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν ότι δεν περίμενε η μικρή Νόα να πεθάνει από ασιτία και αφυδάτωση. 

«Νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει» ειπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με τους The Japan Times.

Η νεαρή μητέρα συνελήφη την Τρίτη σχεδόν έναν μήνα μετά την επιστροφή της στο σπίτι, στις 13 Ιουνίου, ύστερα από το ταξίδι για να δει τον εραστή της, οπότε και βρήκε το μικρό κορίτσι αναίσθητο.

Οι διασώστες τους οποίους κάλεσε βρήκαν την Νόα σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια,

Η νεκροψία έδειξε ότι η μικρή έφερε σημάδια κακοποίησης ενώ το στομάχι της ήταν εντελώς άδειο.

Αρχικά η 24χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η μικρή ήταν άρρωστη για αρκετές ημέρες και ότι η ίδια δεν είχε χρήματα για να την πάει στο νοσοκομείο

Μετά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και την πίεση των αστυνομικών τελικά υποχρεώθηκε να αποκαλύψει την αλήθεια.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios dimitriow kathizisi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία στους κατοίκους για τον κρατήρα δέκα μέτρων δίπλα σε πολυκατοικία στο ρέμα Πικροδάφνης

kairos_new789
ΕΛΛΑΔΑ

Τι καιρό θα κάνει την Πρωτοχρονιά: Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες

electric-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Επέκταση του προγράμματος για τρεις μήνες

tsouvel_123
LIFESTYLE

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

The Abandons 1
ΣΙΝΕΜΑ

The Abandons: Η σειρά που κερδίζει το κοινό, διχάζει τους κριτικούς και μπορείς να τη δεις όλη σε ένα διήμερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 16:10
agios dimitriow kathizisi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία στους κατοίκους για τον κρατήρα δέκα μέτρων δίπλα σε πολυκατοικία στο ρέμα Πικροδάφνης

kairos_new789
ΕΛΛΑΔΑ

Τι καιρό θα κάνει την Πρωτοχρονιά: Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες

1 / 3