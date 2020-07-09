Ιαπωνία: 3χρονο κοριτσάκι «έσβησε» από ασιτία – Η μητέρα την άφησε μόνη 8 μέρες για να βρει τον φίλο της (Video)

«Έσβησε» από ασιτία ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών στην Ιαπωνία όταν η μητέρα του το παράτησε για οχτώ ολόκληρες ημέρες μόνο του στο σπίτι προκειμένου να επισκεφθεί τον φίλο της που έμενε περίπου 1.000 χλμ. μακριά.

Η 24χρονη Σάκι Κακεκάσι είπε στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν ότι δεν περίμενε η μικρή Νόα να πεθάνει από ασιτία και αφυδάτωση.

«Νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει» ειπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με τους The Japan Times.

Η νεαρή μητέρα συνελήφη την Τρίτη σχεδόν έναν μήνα μετά την επιστροφή της στο σπίτι, στις 13 Ιουνίου, ύστερα από το ταξίδι για να δει τον εραστή της, οπότε και βρήκε το μικρό κορίτσι αναίσθητο.

Οι διασώστες τους οποίους κάλεσε βρήκαν την Νόα σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια,

Η νεκροψία έδειξε ότι η μικρή έφερε σημάδια κακοποίησης ενώ το στομάχι της ήταν εντελώς άδειο.

Αρχικά η 24χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η μικρή ήταν άρρωστη για αρκετές ημέρες και ότι η ίδια δεν είχε χρήματα για να την πάει στο νοσοκομείο

Μετά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και την πίεση των αστυνομικών τελικά υποχρεώθηκε να αποκαλύψει την αλήθεια.