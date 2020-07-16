Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Σκοτώθηκε 42χρονος με αλεξίπτωτο

Άνδρας, που πετούσε με αλεξίπτωτο πλαγιάς, σκοτώθηκε όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην περιοχή του Αγίου Θωμά στον δήμο Τανάγρας.

Ο 42χρονος άνδρας, που κατοικούσε στη Ραφήνα, ξεκίνησε την πτήση του από τις Πλαταιές. Έπεσε σε δύσβατο σημείο σε θαμνώδη περιοχή στη θέση “Καλυμπάκι” και πολίτης που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί ενημέρωσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Τανάγρας, πυροσβέστες από το Κλιμάκιο των Οινοφύτων και Εκαβίτες, που τον εντόπισαν και τον μετέφεραν σε σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για τον αλεξιπτωτιστή καθώς όταν διακομίστηκε στο ΚΥ Σχηματαρίου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Α.Τ. Τανάγρας.