Ο Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό και επιστρέφει στο λιμάνι μετά από 5 χρόνια.
Το πρωϊ της Παρασκευής τα social media πήραν «φωτιά» καθώς διέρρευσε φωτογραφία που τον απεικονίζει δίπλα στους αδερφούς Αγγελόπουλους να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.
Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Πειραιά.
