24.07.2020 10:42

Ο Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό

Ο Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό - Media

 

Ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό και επιστρέφει στο λιμάνι μετά από 5 χρόνια. 

Το πρωϊ της Παρασκευής τα social media πήραν «φωτιά» καθώς διέρρευσε φωτογραφία που τον απεικονίζει δίπλα στους αδερφούς Αγγελόπουλους να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Πειραιά. 

