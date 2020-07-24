Ο Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό και επιστρέφει στο λιμάνι μετά από 5 χρόνια.

Το πρωϊ της Παρασκευής τα social media πήραν «φωτιά» καθώς διέρρευσε φωτογραφία που τον απεικονίζει δίπλα στους αδερφούς Αγγελόπουλους να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Πειραιά.