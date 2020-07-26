Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκφράζει ανησυχία για την αποχώρηση της Βαρσοβίας από την προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την πρόθεση της πολωνικής συντηρητικής εθνικιστικής κυβέρνησης να καταγγείλει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, απόφαση η οποία θα ισοδυναμούσε με «ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω» στην προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία.

“Η αποχώρηση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα ήταν πολύ λυπηρή και θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω όσον αφορά την προστασία των γυναικών από τη βία στην Ευρώπη”, τονίζει στη γραπτή της δήλωση η Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς, Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του πανευρωπαϊκού οργανισμού για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου που εδρεύει στο Στρασβούργο.

Η Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς χαρακτήρισε «ανησυχητικές» τις πρόσφατες δηλώσεις των μελών της πολωνικής κυβέρνησης σχετικά με την πρόθεση της Βαρσοβίας να αποχωρήσει από αυτήν τη συνθήκη που εγκρίθηκε το 2011 από το Συμβούλιο της Ευρώπης (το οποίο συγκροτείται από 47 χώρες).

Αυτό το κείμενο, γνωστό ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», είναι το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο που θεσπίζει νομικά δεσμευτικούς κανόνες με σκοπό την πρόληψη της έμφυλης βίας.

Η Πολωνία υπέγραψε το 2012 τη Σύμβαση όταν στην κυβέρνηση βρισκόταν ένας συνασπισμός κεντρώων κομμάτων και την είχε επικυρώσει τρία χρόνια αργότερα.

Ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης Ζπίγκνιου Ζιόμπρο, είχε χαρακτηρίσει εκέινη την εποχή τη Σύμβαση ως «επινόηση, ένα φεμινιστικό δημιούργημα που στοχεύει να δικαιολογήσει την ομοφυλοφιλική ιδεολογία». Ο ίδιος τόνισε χθες πως προτίθεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα μία επίσημη πρόταση, ζητώντας από το Υπουργείο Οικογένειας να προετοιμάσει την καταγγελία της συνθήκης.

“Εάν υπάρχουν παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις σχετικά με τη Σύμβαση, είμαστε έτοιμοι να τις ξεκαθαρίσουμε μέσω εποικοδομητικού διαλόγου”, πρότεινε από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Την Παρασκευή, περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Βαρσοβία για να διαμαρτυρηθούν εναντίον αυτής της επικείμενης αυτής απόφασης της πολωνικής κυβέρνησης.