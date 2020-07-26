ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:19
26.07.2020 14:54

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκφράζει ανησυχία για την αποχώρηση της Βαρσοβίας από την προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία

Κορυφώνονται οι εργασίες της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης - Media

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την πρόθεση της πολωνικής συντηρητικής εθνικιστικής κυβέρνησης να καταγγείλει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, απόφαση η οποία θα ισοδυναμούσε με «ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω» στην προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία.

“Η αποχώρηση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα ήταν πολύ λυπηρή και θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω όσον αφορά την προστασία των γυναικών από τη βία στην Ευρώπη”, τονίζει στη γραπτή της δήλωση η Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς, Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του πανευρωπαϊκού οργανισμού για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου που εδρεύει στο Στρασβούργο.

Η Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς χαρακτήρισε «ανησυχητικές» τις πρόσφατες δηλώσεις των μελών της πολωνικής κυβέρνησης σχετικά με την πρόθεση της Βαρσοβίας να αποχωρήσει από αυτήν τη συνθήκη που εγκρίθηκε το 2011 από το Συμβούλιο της Ευρώπης (το οποίο συγκροτείται από 47 χώρες).

Αυτό το κείμενο, γνωστό ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», είναι το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο που θεσπίζει νομικά δεσμευτικούς κανόνες με σκοπό την πρόληψη της έμφυλης βίας.

Η Πολωνία υπέγραψε το 2012 τη Σύμβαση όταν στην κυβέρνηση βρισκόταν ένας συνασπισμός κεντρώων κομμάτων και την είχε επικυρώσει τρία χρόνια αργότερα.

Ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης Ζπίγκνιου Ζιόμπρο, είχε χαρακτηρίσει εκέινη την εποχή τη Σύμβαση ως «επινόηση, ένα φεμινιστικό δημιούργημα που στοχεύει να δικαιολογήσει την ομοφυλοφιλική ιδεολογία». Ο ίδιος τόνισε χθες πως προτίθεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα μία επίσημη πρόταση, ζητώντας από το Υπουργείο Οικογένειας να προετοιμάσει την καταγγελία της συνθήκης.

“Εάν υπάρχουν παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις σχετικά με τη Σύμβαση, είμαστε έτοιμοι να τις ξεκαθαρίσουμε μέσω εποικοδομητικού διαλόγου”, πρότεινε από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Την Παρασκευή, περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Βαρσοβία για να διαμαρτυρηθούν εναντίον αυτής της επικείμενης αυτής απόφασης της πολωνικής κυβέρνησης.

«Το Πόδι της Χήνας»: Τελευταίες παραστάσεις στο Από Μηχανής Θέατρο έως 19 ΜΑΪΟΥ

Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

Μοιάζει οριστική η 21η Μαίου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5

Ο Ελβετός Performer Yann Marussich για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 16/05 στο Θέατρο NOŪS

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

