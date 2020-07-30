search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:55
30.07.2020 17:36

ΕΕΑ για «κανόνι» Pizza Hut: Θα ξεπεραστεί η εκτίμηση για 100.000 «λουκέτα» και 250.000 νέους ανέργους – Μονόδρομος η στήριξη των επιχειρήσεων

Η αποχώρηση της Pizza Hut από την Ελλάδα αποτελεί μια πολύ δυσάρεστη είδηση, αποδεικνύοντας την τεράστια ζημιά που έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται ο κλάδος της εστίασης, σημειώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, επισημαίνοντας πως έχει θέσει επανειλημμένα το γεγονός, ζητώντας από την κυβέρνηση να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Ακόμη και μετά την άρση του lockdown η μείωση του τζίρου για τις επιχειρήσεις του κλάδου φτάνει έως και 50%, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το 40% δεν έχει ανοίξει καν.

Σύμφωνα με το ΕΕΑ, ο κλάδος πλήττεται τόσο λόγω της ανασφάλειας και των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων των καταναλωτών, αλλά και σε μεγάλο βαθμό λόγω του πενιχρού τουρισμού, που στερεί σημαντικά έσοδα από το σύνολο της οικονομίας.

«Έχουμε εδώ και καιρό κρούσει, πολλάκις, τον κώδωνα του κινδύνου, για τις αντοχές τόσο της εστίασης όσο και του συνόλου των επιχειρήσεων. Όταν ένας κολοσσός, όπως αυτός της Pizza Hut, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της πανδημίας, είναι σαφές ότι η στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων του κλάδου από την κυβέρνηση είναι μονόδρομος. Διαφορετικά η εκτίμηση για 100.000 «λουκέτα» και πάνω από 250.000 νέους ανέργους, είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί κατά πολύ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία αλλά και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

