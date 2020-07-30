Κοσμοσυρροή στη Μύκονο: «Corona Who?» αναρωτιούνται οι τουρίστες – Συνωστισμός σε beach bars και clubs (Videos)

Το φετινό καλοκαίρι είναι πρωτόγνωρο με πολίτες, επιχειρηματίες και εργαζόμενους να προσαρμόζονται στα νέα επιδημιολογικά δεδομένα που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού.

Αυτό, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ισχύει για τη Μύκονο, καθώς το γλέντι, το κέφι, ο χορός συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, με τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών στο νησί των ανέμων να αγνοούν επιδεικτικά την απειλή του φονικού ιού.

Οι εικόνες συνωστισμού είναι πρωτοφανείς για τρία τουλάχιστον beach clubs του νησιού. Ο λόγος για τον διάσημο Scorpios στην Παράγκα, το διαχρονικό Tropicana στην παραλία Paradise αλλά και το περίφημο Alemagou στην παραλία της Φτελιάς.

Στο τελευταίο, μάλιστα, beach bar- restaurant είχε επιβληθεί το χρηματικό πρόστιμο των 20.000 ευρώ και λουκέτο 60 ημερών λόγω συνωστισμού σε πάρτι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όμως χάρη σε ρύθμιση εξορθολογισμού των ποινών λειτούργησε και πάλι μετά από 15 μέρες.

Στους τρεις αυτούς χώρους διασκέδασης η επιδεικτική έλλειψη προσωπικής ευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στους συνανθρώπους που συνωστίζονταν είναι πρωτοφανής και προκλητική, με δεδομένη την παραβίαση των προβλεπόμενων κανονισμών προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

«Corona Who?…» διερωτώνται στο Alemagou

Και παρά το γεγονός ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έλαβε -κατά τη χθεσινή σύσκεψη με τους φορείς του νησιού- σαφείς διαβεβαιώσεις από τα μέλη του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Μυκόνου ότι τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό θα τηρηθούν με ευλάβεια, το σκηνικό κοσμοπλημμύρας επαναλήφθηκε.

Ο ίδιος, μάλιστα, ζήτησε από τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο νησί να αυξήσουν τις περιπολίες και τους ελέγχους τους και να είναι ιδιαίτερα αυστηροί τόσο σε beach bars όσο και με βίλες όπου διοργανώνονται πριβέ πάρτι που συγκεντρώνουν αμέτρητους καλεσμένους.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι πολύ σύντομα το φαινόμενο των πριβέ πάρτι θα πάψει να υφίσταται καθώς δεν θα επιτρέπεται να παρευρίσκονται περισσότερα από 40 άτομα σε κάθε κατοικία με την Αστυνομία να έχει, πλέον, το δικαίωμα να προχωρά σε ελέγχους, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

«Θέλουμε να κρατήσουμε το νησί υγιές και ασφαλές για κάθε επισκέπτη και για την τοπική κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι θα τηρήσουμε με αυστηρότητα και σεβασμό τα όσα λένε επιστήμονες και όσα η κυβέρνηση αποφασίζει με νόμους» δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ενώ αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους σε κέντρα διασκέδασης στη Μύκονο, ανακοινώνοντας ότι «οι έλεγχοι θα είναι διαρκείς – όλο το 24ωρο – και συνεχείς, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις και να προστατευθεί η υγεία των πολιτών».

Ωστόσο, στο Alemagou στην παραλία της Φτελιάς, το ξέφρενο πάρτι που συνεχιζόταν μέχρι εκείνη την ώρα, διαλύθηκε λίγο νωρίτερα, σε αναμονή του αστυνομικού ελέγχου, ενώ δεν έλειψαν και εκφράσεις δυσαρέσκειας από τους τουρίστες οι οποίοι, με αναρτήσεις στα social media διαμαρτύρονταν για την αστυνομική έφοδο, σαρκάζοντας -ανεύθυνα- «Corona Who?» (Ποιος Κορωνοϊός;).

Βίντεο από το Alemagou

