search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2020 14:39

Όταν ο Γκορμπατσόφ, ο Τραμπ και η Πάμελα Άντερσον γύριζαν διαφημίσεις για την Pizza Hut (Video)

30.07.2020 14:39
Όταν ο Γκορμπατσόφ, ο Τραμπ και η Πάμελα Άντερσον γύριζαν διαφημίσεις για την Pizza Hut (Video) - Media

 

Η Pizza Hut από σήμερα κλείνει και τα 16 καταστήματα της στην Ελλάδα, επειδή η εταιρία αποφάσισε ότι δεν είναι πλέον βιώσιμη. Η Pizza Hut έχει μια μακρά ιστορία που ξεκινάει από μια μικρή κωμόπολη στο Κάνσας το 1958.


Τότε δυο αδέλφια ο Φρανκ και ο Ντάν Κέρνι δανείστηκαν 600 δολάρια από τη μητέρα τους και άνοιξαν το πρώτο κατάστημα πίτσας στην περιοχή. Μάλιστα τα τραπέζια και ο εξοπλισμός που είχαν, ήταν από δεύτερο χέρι. 
Σύντομα η επιχείρηση τους άνθισε, άνοιξαν σε όλες τις ΗΠΑ καταστήματα και λίγο αργότερα της δεκαετία του 70 στις αρχές άνοιξαν καταστήματα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία της Pizza Hut ήταν τεράστια και το 1977 τα δυο αδέλφια την πούλησαν στην PepsiCo έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Η Pizza Hut επέλεξε την επιθετική διαφήμιση και δαπανούσε τεράστια ποσά για αυτό. Όταν ο Γκορμπατσόφ διέλυσε την Σοβιετική Ένωση η Pizza Hut άνοιξε στη Μόσχα το 1990 το πρώτο της κατάστημα στη Ρωσία. Μάλιστα γύρισε και την περίφημη διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Γκορμπατσόφ και την εγγονή του Αναστασία.

Παππούς και εγγονή κάθονται σε ένα κατάστημα για να φάνε πίτσα. Στο διπλανό τραπέζι κάθεται μια τυπική Ρωσική οικογένεια η οποία τους αναγνωρίζει.

Αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γύρισε διαφήμιση για την Pizza Hut στην οποία τρώει ανάποδα τα κομμάτια πίτσας, καθώς επίσης και η πανέμορφη Πάμελα Άντερσον  
 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Critics Choice Awards-new
ΣΙΝΕΜΑ

Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

cold
ΥΓΕΙΑ

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

christya-freeland
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

karystianou
MEDIA

Η Μαρία Καρυστιανού σήμερα στο Κontra – Aπαντάει στο αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

Brigitte-Macron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – Τα fake news ότι γεννήθηκε άντρας και ήταν παιδόφιλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:54
Critics Choice Awards-new
ΣΙΝΕΜΑ

Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

cold
ΥΓΕΙΑ

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

christya-freeland
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

1 / 3