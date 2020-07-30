Όταν ο Γκορμπατσόφ, ο Τραμπ και η Πάμελα Άντερσον γύριζαν διαφημίσεις για την Pizza Hut (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Pizza Hut από σήμερα κλείνει και τα 16 καταστήματα της στην Ελλάδα, επειδή η εταιρία αποφάσισε ότι δεν είναι πλέον βιώσιμη. Η Pizza Hut έχει μια μακρά ιστορία που ξεκινάει από μια μικρή κωμόπολη στο Κάνσας το 1958.
Παππούς και εγγονή κάθονται σε ένα κατάστημα για να φάνε πίτσα. Στο διπλανό τραπέζι κάθεται μια τυπική Ρωσική οικογένεια η οποία τους αναγνωρίζει.
Αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γύρισε διαφήμιση για την Pizza Hut στην οποία τρώει ανάποδα τα κομμάτια πίτσας, καθώς επίσης και η πανέμορφη Πάμελα Άντερσον
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.