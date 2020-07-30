Όταν ο Γκορμπατσόφ, ο Τραμπ και η Πάμελα Άντερσον γύριζαν διαφημίσεις για την Pizza Hut (Video)

Η Pizza Hut από σήμερα κλείνει και τα 16 καταστήματα της στην Ελλάδα, επειδή η εταιρία αποφάσισε ότι δεν είναι πλέον βιώσιμη. Η Pizza Hut έχει μια μακρά ιστορία που ξεκινάει από μια μικρή κωμόπολη στο Κάνσας το 1958.

Τότε δυο αδέλφια ο Φρανκ και ο Ντάν Κέρνι δανείστηκαν 600 δολάρια από τη μητέρα τους και άνοιξαν το πρώτο κατάστημα πίτσας στην περιοχή. Μάλιστα τα τραπέζια και ο εξοπλισμός που είχαν, ήταν από δεύτερο χέρι.Σύντομα η επιχείρηση τους άνθισε, άνοιξαν σε όλες τις ΗΠΑ καταστήματα και λίγο αργότερα της δεκαετία του 70 στις αρχές άνοιξαν καταστήματα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία της Pizza Hut ήταν τεράστια και το 1977 τα δυο αδέλφια την πούλησαν στην PepsiCo έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 300 εκατομμυρίων δολαρίων.Η Pizza Hut επέλεξε την επιθετική διαφήμιση και δαπανούσε τεράστια ποσά για αυτό. Όταν ο Γκορμπατσόφ διέλυσε την Σοβιετική Ένωση η Pizza Hut άνοιξε στη Μόσχα το 1990 το πρώτο της κατάστημα στη Ρωσία. Μάλιστα γύρισε και την περίφημη διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Γκορμπατσόφ και την εγγονή του Αναστασία.

Παππούς και εγγονή κάθονται σε ένα κατάστημα για να φάνε πίτσα. Στο διπλανό τραπέζι κάθεται μια τυπική Ρωσική οικογένεια η οποία τους αναγνωρίζει.

Αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γύρισε διαφήμιση για την Pizza Hut στην οποία τρώει ανάποδα τα κομμάτια πίτσας, καθώς επίσης και η πανέμορφη Πάμελα Άντερσον



