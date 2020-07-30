Πρώτο «κανόνι»: Γιατί φεύγει από την Ελλάδα η Pizza Hut – «Στο δρόμο» 180 εργαζόμενοι

H Pizza Hut στην Ελλάδα αποφάσισε ότι η δραστηριότητα της αλυσίδας δεν είναι πλέον βιώσιμη και κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί, συνεπώς κλείνουν από σήμερα και τα 16 καταστήματά της στην χώρα.

«Η εταιρεία έκανε μεγάλες προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια για να επιστρέψουν τα καταστήματα σε θετικούς ρυθμούς λειτουργίας και ανάπτυξης» επισημαίνουν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πηγές κοντά στην εταιρεία και συνεχίζουν: «Συγκεκριμένα, τα τελευταία 12 χρόνια και παρά τα συνεχή χρόνια οικονομικών ζημιών επένδυσε 23 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της αλυσίδας στην Ελλάδα ενώ παράλληλα την τελευταία δεκαετία δημιούργησε και διασφάλισε περισσότερες από 450 θέσεις εργασίας.

Δυστυχώς, όμως, η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία δημιούργησε μια κρίση πρωτοφανή στη χώρα μας και διεθνώς, έπληξε βαριά τον κλάδο της εστίασης και οδήγησε στην επιδείνωση των υφιστάμενων δυσχερειών και στην αδυναμία αναστροφής του αρνητικού κλίματος. Το κλείσιμο καταστημάτων της Pizza Hut στην Ελλάδα εξαιτίας του lockdown, οδήγησε σε σημαντικές απώλειες – πολλαπλασιάζοντας τις ήδη υπάρχουσες επιχειρηματικές και οικονομικές προκλήσεις. Συνεπώς, το όλο εγχείρημα κατέστη μη βιώσιμο και οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες θα ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα, πριν λίγες μέρες πτώχευσε η NPC International, μία από τις μεγαλύτερες δικαιοδόχους (franchisees) της Pizza Hut στην ΗΠΑ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, που προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της εταιρείας. Αξίζει σημειωθεί ότι η πίτσα ως προϊόν σε Ελλάδα και διεθνώς πλέον διατίθεται από πολλαπλά σημεία πώλησης (στην Ελλάδα από φούρνους μέχρι σουβλατζίδικα) με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι price-driven και τα προϊόντα premium κατηγορίας να βρίσκονται σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση».

Η απόφαση αυτή, όπως τονίζουν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πηγές κοντά στην εταιρεία «έρχεται σε συνέχεια πολύμηνων προσπαθειών της Pizza Hut στην Ελλάδα για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Η εταιρεία έκανε ό,τι ήταν δυνατό για την διατήρηση των θέσεων εργασίας και τελικά σε αυτό το πολύ δυσμενές πλαίσιο, αναγκάστηκε να λάβει την επώδυνη απόφαση διακοπής της λειτουργίας των καταστημάτων και την αποχώρηση της αλυσίδας από την Ελλάδα με συνέπεια την αποχώρηση 180 περίπου εργαζομένων.

H Pizza Hut στην Ελλάδα έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το νόμο, καταβάλλοντας τις σχετικές αποζημιώσεις συν ειδική πρόσθετη αποζημίωση και έχοντας εξοφλήσει των σύνολο των οφειλών της προς τους εργαζόμενους. Τέλος, όλες οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές της Pizza Hut τηρούνται κανονικά».