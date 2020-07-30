Τραγωδία: Πέθανε ο μαθητής από τη Φλώρινα που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

Τραγική κατάληξη είχε ο μαθητής από τη Φλώρινα ο οποίος την περασμένη Παρασκευή κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός του Γυμνασίου Πτολεμαΐδας υποβλήθηκε σε εγχείρηση μεταμόσχευσης ήπατος στην Γερμανία, όμως σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, ο οργανισμός του δεν δέχτηκε το μόσχευμα, με συνέπεια σήμερα το μεσημέρι να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο νεαρός μαθητής του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας μεταφέρθηκε το περασμένο Σάββατο από τον πατέρα του στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας με έντονα σημάδια αδιαθεσίας.

Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι δείκτες στο αίμα του ήταν αρκετά υψηλοί και αυτό έθεσε σε συναγερμό τους γιατρούς ότι πρόκειται για δηλητηρίαση από κατανάλωση μανιταριών.

Το παιδί, τότε, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με κάτοικο του Βαρικού Φλώρινας, ο νεαρός με τον πατέρα του και κάποιον φίλο τους από το χωριό μάζεψαν άγρια μανιτάρια από το δάσος, τα οποία στη συνέχεια κατανάλωσαν.

Η μητέρα του αγοριού, που είναι Γερμανίδα και το τελευταίο διάστημα ζει μόνιμα στη χώρα της, ήταν αυτή που δρομολόγησε όλες τις ενέργειες, ώστε να μεταφερθεί το παιδί σε νοσοκομείο της γερμανικής πόλης και να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, ωστόσο ο οργανισμός του δεν δέχθηκε το μόσχευμα και, δυστυχώς, ο 16χρονος κατέληξε.