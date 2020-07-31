Γεωργιάδης για «κανόνι» Pizza Hut: Έφυγε από την Ελλάδα γιατί δεν ήταν ανταγωνιστική

«Η Pizza Hut έφυγε διότι εδώ και πολύ καιρό είχε πάψει να είναι ανταγωνιστική» σημειώνει σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα.

Ο ίδιος προσθέτει: «Τελείωσε το συμβόλαιο δικαιόχρησης και δεν είχε νόημα η ανανέωση του. Λυπηρή απόφαση αναμφίβολα προφανώς ουδεμία σχέση έχει με την Κυβέρνηση όμως».