31.07.2020 13:41

Γεωργιάδης για «κανόνι» Pizza Hut: Έφυγε από την Ελλάδα γιατί δεν ήταν ανταγωνιστική

31.07.2020 13:41
adonis-4.jpg

 

«Η Pizza Hut έφυγε διότι εδώ και πολύ καιρό είχε πάψει να είναι ανταγωνιστική» σημειώνει σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα.

Ο ίδιος προσθέτει: «Τελείωσε το συμβόλαιο δικαιόχρησης και δεν είχε νόημα η ανανέωση του. Λυπηρή απόφαση αναμφίβολα προφανώς ουδεμία σχέση έχει με την Κυβέρνηση όμως».

