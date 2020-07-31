Γεωργιάδης για «κανόνι» Pizza Hut: Έφυγε από την Ελλάδα γιατί δεν ήταν ανταγωνιστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Η Pizza Hut έφυγε διότι εδώ και πολύ καιρό είχε πάψει να είναι ανταγωνιστική» σημειώνει σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα.
Ο ίδιος προσθέτει: «Τελείωσε το συμβόλαιο δικαιόχρησης και δεν είχε νόημα η ανανέωση του. Λυπηρή απόφαση αναμφίβολα προφανώς ουδεμία σχέση έχει με την Κυβέρνηση όμως».
