search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.07.2020 13:00

Γιατί πραγματικά έφυγε από την Ελλάδα η Pizza Hut

31.07.2020 13:00
Γιατί πραγματικά έφυγε από την Ελλάδα η Pizza Hut - Media

 

Ο συνδυασμός της διεθνούς κατάρρευσης της Pizza Hut αλλά και των συσσωρευμένων ζημιών της εν Ελλάδι διαχειρίστριας εταιρείας οδήγησε στο λουκέτο της αλυσίδας μαζικής εστίασης Pizza Hut στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το euro2day.gr, η παρουσία της Pizza Hut στην Ελλάδα (μόλις 16 καταστήματα) ήταν μικρή, ωστόσο προκάλεσε αίσθηση, αφενός, γιατί πρόκειται για το πρώτο «λουκέτο» διεθνούς σήματος μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και αφετέρου, γιατί αφορά στο πρώτο μαζικό κλείσιμο στον κλάδο της εστίασης.

Πρόκειται εξάλλου για κλάδο ο οποίος έχει δεχθεί σφοδρή επίπτωση μετά το lockdown και την πανδημία, με το 40% των επιχειρήσεων να μην έχει επαναλειτουργήσει ενώ οι επιχειρήσεις που λειτουργούν να έχουν χάσει το 50% του τζίρου τους.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή παρουσία της Pizza Hut, η απόφαση της NPC International, του μεγαλύτερου franchisee της Pizza Hut στις ΗΠΑ, να υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού νόμου των ΗΠΑ στις αρχές Ιουλίου έδωσε τον τόνο των εξελίξεων και της επίδρασης της πανδημίας παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, η απόφαση θεωρήθηκε νομοτελειακή, καθώς η διαχειρίστρια εταιρεία και franchisee του σήματος, Food Plus, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει πέραν της σημερινής ημέρας (31-07-2020) το σήμα, ως απόρροια της λήξης της σύμβασης franchise που διέθετε με τον δικαιοπάροχο.

Πέραν αυτού ωστόσο η Food Plus, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα της χρήσης 2018, είχε ήδη βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση, με συσσωρεμένες ζημιές της τάξης των 35.176.550,93 ευρώ και με αρνητικά ίδια κεφάλαια της τάξης των 2.929.240,85 (όπου με βάση τη σημείωση των ορκωτών, συνέτρεχαν ήδη από το 2018 οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 165 του Κ.Ν. 4548/12018).

Η Food Plus είναι εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Τάνε, του επί σειρά δεκαετιών προέδρου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Μηνά Τάνε. Πρόεδρος της εταιρείας είναι σήμερα ο γιος του, Γιώργος Τάνες, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας Frank & Frame (η οποία διαχειρίζεται σημαντικά διεθνή brands αλλά και δημόσιες καμπάνιες). H δε εταιρεία Violetta, η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο ισολογισμό χρήσης της Food Plus ως εταιρεία που κατέβαλε 600 χιλ.ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Food Plus, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Δάκη Ιωάννου (η οποία έχει σχέση με την οικογένεια Τάνε, καθώς οι απόγονοι των δύο οικογενειών έχουν παντρευτεί).

Πέραν των οικογενειακών συσχετισμών, στα αποτελέσματα χρήσης 2018, η εταιρεία, με 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα (η οποία επίσης διαχειρίζεται την αλυσίδα υπό τη φίρμα KFC), εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών στα 16.242.633,07 ευρώ έναντι 15.097.346,74 της χρήσης 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,59%. Στη συγκεκριμένη χρήση κατέγραψε ζημιές που ανέρχονται στο ποσό του 1.267.713,50 έναντι ζημιών ποσού 1.469.226,00 της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, του 2017.

Όπως ανέφερε η διοίκηση της εν Ελλάδι αλυσίδας στο ΑΠΕ, τα τελευταία χρόνια η λειτουργία της ήταν ζημιογόνα και παρά τις ενέσεις «ρευστότητας», δεν κατάφερε να αποκτήσει βιώσιμο μέλλον. Η εταιρεία ανέφερε δε ότι θα καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις προς πιστωτές, προμηθευτές και τους 159 εργαζόμενούς της.

Παρ’ όλα αυτά, ως διαχειρίστρια και της αλυσίδας KFC (επίσης αμερικανικής προέλευσης), με 10 καταστήματα σήμερα στην Αθήνα, η διοίκηση της Food Plus διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει απρόσκοπτα να αναπτύσσει το συγκεκριμένο brand στη χώρα, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αναπτύσσεται σημαντικά και κερδοφόρα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Critics Choice Awards-new
ΣΙΝΕΜΑ

Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

cold
ΥΓΕΙΑ

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

christya-freeland
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

karystianou
MEDIA

Η Μαρία Καρυστιανού σήμερα στο Κontra – Aπαντάει στο αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

Brigitte-Macron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – Τα fake news ότι γεννήθηκε άντρας και ήταν παιδόφιλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:54
Critics Choice Awards-new
ΣΙΝΕΜΑ

Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

cold
ΥΓΕΙΑ

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

christya-freeland
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

1 / 3