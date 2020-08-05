Συναγερμός για την κυβερνοασφάλεια στις ΗΠΑ – Ύποπτο χακάρισμα λογαριασμών «σημαντικών» προσώπων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

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Μια κυβερνοεπίθεση στο Twitter την περασμένη εβδομάδα επανέφερε τους φόβους ότι ακόμα και οι λογαριασμοί ορισμένων από τους υψηλού προφίλ πολιτικούς της Αμερικής δεν είναι ασφαλείς.

Μια υποτιθέμενη ανάρτηση στον λογαριασμό του Τζο Μπάιντεν, του υποψηφίου των Δημοκρατικών για την αμερικανική Προεδρία, προσέφερε τον διπλασιασμό ποσού σε κρυπτονόμισμα Bitcoin που στελνόταν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

Ο Μπάιντεν «έδινε πίσω στην κοινότητα» μέσω του κρυπτονομίσματος, υποστήριζε η ανάρτηση. Παρόμοιες αναρτήσεις εστάλησαν από τους λογαριασμούς του πρώην Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και του πρώην δήμαρχου της Νέας Υόρκης και του πρώην υποψήφιου Προέδρου Μάικ Μπλούμπεργκ. Ο λογαριασμός του ράπερ Kάνιε Γουέστ, ο οποίος «φλέρταρε» με την ιδέα του υποψηφίου για την Προεδρία, έκανε επίσης την προσφορά.

Οι πολιτικοί δεν ήταν οι μόνοι στόχοι στο Twitter που δέχθηκε την κυβερνοεπίθεση. Παραβιάστηκαν επίσης οι λογαριασμοί της Apple, του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ, του διευθύνοντα συμβούλου της Amazon Τζεφ Μπέζος και του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς. Η επίθεση ήταν εκτεταμένη και έπιασε το Twitter απροετοίμαστο. Οι χάκερ έδειξαν ότι η παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας δεν ήταν μη πραγματοποιήσιμη. Το έκαναν και είχαν τον έλεγχο των… φωνών των ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Χαοτικές… εξηγήσεις

Η σφοδρότητα της κυβερνοεπίθεσης και η χαοτική απάντηση του Twitter προκάλεσαν ανησυχία σε πολιτικούς, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και καθημερινών χρηστών του Twitter ότι οι πλατφόρμες των social media δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή ασφάλεια στις δραστηριότητές τους, ακόμη και όταν γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις και πληροφορίες για εκλογές.

Η ασφάλεια των εκλογών υπήρξε η κορυφαία ανησυχία για εταιρείες τεχνολογίας, αφού ρωσικά «τρολ» χρησιμοποίησαν δημοσιεύσεις και διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook και το Twitter για να σπείρουν διαφωνίες μεταξύ των Αμερικανών στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ. Με την παραπληροφόρηση να αποτελεί ήδη μεγάλη ανησυχία, η παραβίαση του Twitter σημαίνει ότι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει τώρα να είναι ακόμη πιο επιφυλακτικοί σχετικά με αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο.

Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν εδώ και καιρό την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων, για τη μετάδοση μηνυμάτων στους πολίτες. Tweets από πολιτικούς θεωρούνται αξιοσημείωτα και συχνά αναφέρονται από τα ΜΜΕ, προωθώντας την εμβέλειά τους.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το Twitter για να προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, για να ασκήσει κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους Δημοκρατικούς του αντιπάλους και να μεταδώσει τις απόψεις του σχετικά με «καυτά» θέματα όπως η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η εξωτερική πολιτική. Ο Πρόεδρος, ο οποίος έχει περισσότερους από 83 εκατομμύρια ακολούθους, δέχθηκε επίσης «πυρά» επειδή χρησιμοποίησε το Twitter για να διαδώσει παραπληροφόρηση σχετικά με τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια και κατηγορήθηκε για υποκίνηση βίας κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων για τη φυλετική δικαιοσύνη.

Υπονόμευση του… μηνύματος

Η διευθύντρια έρευνας στο Κέντρο Shorenstein για τα Μέσα, την Πολιτική και τη Δημόσια Πολιτική του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Τζόαν Ντόνοβαν δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση πρέπει να κλονίσει την πίστη όλων στα μηνύματα που προέρχονται από το Twitter. Οι αναρτήσεις στο Twitter πρέπει να επαληθεύονται ανεξάρτητα, ειδικά όταν προέρχονται από λογαριασμούς υψηλού προφίλ. Διαφορετικά, οι χάκερ θα μπορούσαν να εισβάλουν και να επιταχύνουν τις διεθνείς συγκρούσεις ή να διαδώσουν παραπληροφόρηση σε μια εποχή κρίσης.

«Δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ό,τι βγαίνει από το Twitter σε αυτό το σημείο. Όλα πρέπει να αμφισβητηθούν» δήλωσε η Τζόαν Ντόνοβαν.

Οι χάκερ δεν κέρδισαν τον έλεγχο του λογαριασμού του Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, αφού ένας εργαζόμενος του Twitter τον απενεργοποίησε για λίγο το 2017. Το Twitter αρνήθηκε να σχολιάσει την ασφάλεια του λογαριασμού του Τραμπ, αλλά ένας εκπρόσωπος είπε ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα μοιραστείτε ενημερώσεις μέσω του @TwitterSupport».

Οι φόβοι

«Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος από αυτή την παραβίαση λογαριασμών στο Twitter» δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Έντουαρντ Μάρκι. «Ενώ αυτό το σχέδιο φαίνεται να έχει οικονομικά κίνητρα και, ως αποτέλεσμα, αποτελεί απειλή για τους χρήστες του Twitter, φανταστείτε αν αυτοί οι κακοί δράστες είχαν διαφορετική πρόθεση να χρησιμοποιήσουν ισχυρές φωνές για να διαδώσουν παραπληροφόρηση για να παρεμποδίσουν τις εκλογές μας, να διαταράξουν το χρηματιστήριο ή να αναστατώσουν τις διεθνείς μας σχέσεις» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το Twitter είπε ότι οι χάκερ στόχευσαν με επιτυχία υπαλλήλους που είχαν πρόσβαση στα εσωτερικά του συστήματα και εργαλεία σε μια «συντονισμένη επίθεση κοινωνικής μηχανικής». Η εταιρεία αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς συνέβη αυτό και εάν οι υπάλληλοι εξαπατήθηκαν ή δωροδοκήθηκαν κατά κάποιον τρόπο για να παραδώσουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών.

Το Twitter είπε ότι εξετάζει επίσης άλλες «κακόβουλες δραστηριότητες» που ίσως να έχουν εμπλακεί οι χάκερ και σε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση. Η εταιρεία είπε ότι δεν έχει αποδείξεις ότι οι χάκερ είχαν πρόσβαση στους κωδικούς των λογαριασμών. Το Twitter ανακοίνωσε ότι οι επιτιθέμενοι στόχευσαν περίπου 130 λογαριασμούς, αλλά μπόρεσαν να ελέγξουν μόνο ένα «μικρό υποσύνολο» των λογαριασμών. Η εταιρεία είπε επίσης ότι έλαβε «επιθετικά μέτρα» για να εξασφαλίσει το σύστημά της, αλλά δεν διευκρίνισε τι μέτρα έλαβε. Το FBI διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραβίαση του Twitter, ανέφερε το Reuters.

