Τηλεθέαση: Ο Χαμπέας, η Χαρούλα και το «Σόι σου» κάνουν νέα …καριέρα

Καινούρια καριέρα κάνει η σειρά του Alpha “Το σόι σου” με τις υψηλές τηλεθεάσεις που κάνει καθημερινά στο κανάλι κι ας είναι σε επανάληψη.

H σειρά που κόπηκε από το σταθμό εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αγαπητή στους τηλεθεατές.

Αντίστοιχα σταθερά σε ποσοστά πάνω από 20% κυμαίνεται το μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 ενώ ιδιαίτερη προτίμηση δείχνει το δυναμικό κοινό στην “Πρωινή ενημέρωση” του ΣΚΑΪ αλλά και στο “Ώρα Ελλάδος” του Open για τα πρώτα νέα της ημέρας.

Τι είδε αναλυτικά το δυναμικό κοινό 18-54;

ΑΝΤ1

Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή (επαν.): 17,2%

Καλοκαίρι μαζί: 12%

Θα βρεις τον δάσκαλό σου (επαν.): 7,1%

Λίτσα.com (επαν.): 18,1%

Τα νέα του ΑΝΤ1: 25,1%

Κωνσταντίνου και Ελένης (επαν.): 14,5%

Εκείνες κι εγώ (επαν.): 12,1%

Το καφέ της Χαράς (επαν.): 10,3%

Τα νέα του ΑΝΤ1 (βραδινό): 10,8%

Πέτα τη φριτέζα (επαν.): 12,3%

Κάτι χωρισμένα παλικάρια (επαν.): 7,2%

Τhe 2night Show (επαν.): 13,8%

Συνολικό μερίδιο τηλεθέασης: Δυναμικό κοινό-11,7%

ALPHA

60 λεπτά Ελλάδα (επαν.): 7,7%

Alpha Παντού: 13,4%

Alpha ειδήσεις: 11,1%

Μη μασάς (επαν.): 9,7%

Ελληνική ταινία «Ο Δυναστείας»: 7,4%

Εντιμότατοι κερατάδες (επαν.): 7,6%

Κάτι ψήνεται (επαν.): 6,6%

Οικογενειακές ιστορίες (επαν.): 11,3%

Alpha ειδήσεις (βραδινές): 19,4%

Το σόι σου (επαν.): 22,4%

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (επαν.): 18,7%

Κρατάς μυστικό (επαν.): 12,6%

Grey’s Anatomy: 7,4%

Συνολικό μερίδιο τηλεθέασης: Δυναμικό κοινό- 12,5%

MEGA

Κοινωνία Ώρα Mega: 10,1%

Η πολυκατοικία (επαν.): 5,4%

Mega γεγονότα (μεσημ.): 3,7%

Δέκα λεπτά κήρυγμα (επαν.): 10,4%

Μαρία η άσχημη (επαν.): 12,3%

Mega γεγονότα (βραδ.): 8,4%

Λάκης ο γλυκούλης (επαν.): 5,2%

Πενήντα πενήντα (επαν.): 7,6%

Safe sex (επαν.): 6,9%

Mr. Mercedes: 3,7%

Συνολικό μερίδιο τηλεθέασης: Δυναμικό κοινό- 7%

STAR

Ξένη ταινία Scooby – Doo! Wrestlemania Mystery: 14,4%

Ντετέκτιβ Μονκ: 15,2%

Ειδήσεις (μεσ.): 16,7%

Shopping Star (επαν.): 19,4%

Ο τροχός της τύχης (επαν.): 11,1%

Ειδήσεις Star (βραδινό): 8,7%

Two and a half men (επαν.): 9,9%

Ξένη ταινία The Zookeeper’s Wife: 15,4%

Ομάδα NCIS: 10,8%

Συνολικό μερίδιο τηλεθέασης: Δυναμικό κοινό-12,2%

ΣΚΑΪ

Πρωινή ενημέρωση: 19,9%

Newsroom: 13,3%

On Line: 7,7%

ΣΚΑΪ Ειδήσεις: 16,7%

Guess my age (επαν.): 6,1%

Βoom (επαν.): 4,6%

Happy traveller (επαν.): 10,1%

Ο πιο αδύναμος κρίκος (επαν.): 8,9%

ΣΚΑΪ Ειδήσεις (βραδινό): 14,5%

Θα γίνει της πολυκατοικίας: 7,8%

Ξένη ταινία «Το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών»: 6,8%

911: 7,9%

Anthony Bourdain-Parts unknown: 6,3%

Συνολικό μερίδιο τηλεθέασης: Δυναμικό κοινό- 9,4%

OPEN

Ώρα Ελλάδος: 14,7%

Kαλοκαίρι #not: 13,6%

Open ειδήσεις: 11,2%

Celebrity Travel (επαν.): 6,5%

The Booth: 9,8%

Ελληνική ταινία «Πόντιος Είμαι Ό,τι Θέλω Κάνω»: 7,6%

Open ειδήσεις (βραδινό): 6,6%

Εικόνες: 3,8%

Ξένη ταινία «Το Κόλπο Της Ζωής Μας : 8,2%

Oμάδα NCIS: 12,1%

Συνολικό μερίδιο τηλεθέασης: Δυναμικό κοινό- 8,6%

Mε πληροφορίες από znews.gr