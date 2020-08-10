search
10.08.2020 14:48

Zendaya: Είχα πάντα μαύρο στιλίστα και μαύρο κομμωτή και μακιγιέρ (Photos)

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο και στις σελίδες του τεύχους του περιοδικού InStyle Σεπτεμβρίου, ντυμένη με μια σειρά από εντυπωσιακά ρούχα όλα σχεδιασμένα από μαύρους σχεδιαστές.

Στο εξώφυλλο της έκδοσης περιπτέρου η 23χρονη ηθοποιός φοράει ένα κόκκινο ασύμμετρο φόρεμα της Alietté, την ετικέτα που δημιούργησε ο στιλίστας διασημοτήτων Jason Rembert, μαζί με σκουλαρίκια από το Mateo New York. Στο εξώφυλλο του συνδρομητικού τεύχους ποζάρει με ένα πλεκτό μίνι φόρεμα από την Hanifa συνδυασμένο με μπότες Tori Soudan.

Άλλα στιλ που ξεχωρίζουν είναι αυτό με τα ρούχα του Christopher John Rogers και μπότες από την Pyer.

Το εγχείρημα δεν σταμάτησε μόνο στη μόδα. Όλοι οι συντελεστές, ήταν μαύροι από τους φωτογράφους Donté Maurice και Ahmad Barber μέχρι τον στιλίστα Law Roach.

 «Είχα πάντα μαύρο στιλίστα και μαύρο κομμωτή και μακιγιέρ. Αλλά τώρα καταφέραμε να συνεργαστούμε και με δύο ταλαντούχους νέους μαύρους φωτογράφους σ’ αυτήν τη φωτογράφηση», δήλωσε η Zendaya στην συνιδρύτρια του κινήματος «Black Lives Matter», Patrisse Cullors, η οποία πήρε τη συνέντευξη για το περιοδικό.

 «Στην πραγματικότητα είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, οπότε ήταν ωραίο να είμαι με τους “συμμαθητές” μου και να έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν επίσης τόσοι πολλοί μαύροι σχεδιαστές που δεν τους γνωρίζουμε, οπότε η ευκαιρία το να μπορούν να είναι στο InStyle και να πάρουν την αγάπη που τους αξίζει είναι πραγματικά ξεχωριστή», πρόσθεσε.

