30.08.2020 10:50

Χεζμπολάχ: Για κάθε νεκρό μαχητή μας, θα σκοτώνουμε έναν ισραηλινό στρατιώτη

Χεζμπολάχ: Για κάθε νεκρό μαχητή μας, θα σκοτώνουμε έναν ισραηλινό στρατιώτη - Media

 

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωσή του θα σκοτώσει έναν Ισραηλινό στρατιώτη για να εκδικηθεί τη σφαγή ενός εκ των μαχητών της στη Συρία, ενώ δε θα παρασυρθεί σε συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

“Το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι όταν σκοτώνουν έναν από τους μαχητές μας, θα σκοτώνουμε έναν από τους στρατιώτες τους. Αυτή είναι η εξίσωση,” δήλωσε ο Νασράλα σε μία τηλεοπτική ομιλία του, προσθέτοντας ότι είναι μόνο θέμα χρόνου.

Η Χεζμπολάχ έτοιμη να συζητήσει βαθιές αλλαγές στον Λίβανο

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα δήλωσε σήμερα ότι το πανίσχυρο σιιτικό κίνημα είναι ανοιχτό για να συζητήσει μία νέα πολιτική διευθέτηση στο Λίβανο, αν όλες οι πλευρές συμφωνήσουν σε αυτό, καθώς οι ξένοι δωρητές πιέζουν για πιο βαθιές μεταρρυθμίσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πολύπλευρες κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο Λίβανος.

Η προεδρία του Λιβάνου έχει καλέσει για τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων αύριο, προκειμένου να επιλεγεί ένας νέος πρωθυπουργός, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης (που είχε αναλάβει τα καθήκοντά της με την υποστήριξη της Χεζμπολάχ και των συμμάχων της) και παραιτήθηκε μετά την κοινωνική κατακραυγή που ακολούθησε την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού.

Οι δηλώσεις του Νασράλα άφησαν να εννοηθεί ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να συζητήσει πιο βαθιές αλλαγές στην πολιτική ζωή του Λιβάνου.

