Βρετανία: Μόνο τη βέργα δεν έβγαλαν στα σχολεία – Αποβολές για φτέρνισμα

Μόνο το μαστίγιο ή μάλλον την βέργα δεν θα βγάλουν κάποια σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που οι μαθητές δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας κατά του κοροναϊού.

Ειδικότερα κάποια σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν να πάρουν εξωφρενικά μέτρα, γεγονός που όχι μόνο έγινε θέμα στα βρετανικά μίντια, αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει το in.gr, η ακαδημία «Ark Alexandra» στο Χέιστινγκς, στο ανατολικό Σάσεξ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail σε επιστολή του προς τους γονείς, ο Jerome Scafe, αναπληρωτής διευθυντής, ουσιαστικά ανακοίνωσε στους γονείς πως θα «μοιράζονται» αποβολές ακόμη και για ασήμαντες αφορμές σε όποιο παιδί κάνει κάποιο από τα παρακάτω:

Εσκεμμένος ή κακόβουλος βήχας, φτάρνισμα σε οποιοδήποτε σημείο της τάξης,

Χιουμοριστικά ή ακατάλληλα σχόλια ή άλλες δηλώσεις σχετικά με τον κοροναϊό,

Σκόπιμη φυσική επαφή με οποιοδήποτε άλλο άτομο

Αποτυχία στο να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ακαδημία «Byron» στο Άκτον του δυτικού Λονδίνου.

Αποβολή μέχρι και για φτέρνισμα

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της «Ορισμένες συμπεριφορές (π.χ. βήχας σκόπιμα προς το πρόσωπο άλλου ατόμου) που θα χαρακτηρίζονταν προηγουμένως «απλά αντικοινωνικές», τώρα θα θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές».

Ένας μαθητής που σκοπίμως αγνοεί ή αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και την απόσταση που πρέπει να τηρεί μεταξύ των συμμαθητών του, θα μετακινηθεί σε άλλη τάξη και εάν οι εκπαιδευτικοί καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θέτει άλλους σε κίνδυνο, τότε οι γονείς να περιμένουν ότι το παιδί τους μπορεί να αποκλειστεί από τα μαθήματα.

Χωρίς διάλειμμα, ακόμη και φαγητό στο θρανίο

Το «John Flamsteed Community School» στο Ντέρμπι έχει την δική του πολιτική: «Οι μαθητές θα έχουν συγκεκριμένες τουαλέτες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αυτό πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Αν ένας μαθητής αποφασίσει να μην σεβαστεί τους κανόνες, αυτό θα αντιμετωπίζεται ως πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα».

Εκτός αυτού σύμφωνα με την Mirror παιδιά θα πρέπει να περάσουν όλες τις σχολικές ώρες στην τάξη, ακόμη και να τρώνε μεσημεριανό γεύμα στα θρανία τους, για να αποφύγουν την επαφή με άλλες τάξεις.

Απαγορεύονται βιβλία ακόμη και τσάντες

Τα βιβλία και οι τσάντες απαγορεύονται σε πολλές περιοχές του Μεγάλου Νησιού.

Οι γονείς με παιδιά που φοιτούν στο «Charter Academy» στο Πόρτσμουθ προειδοποιούνται:

«Καθώς οι βρύσες μας θα παραμείνουν απενεργοποιημένες, συνιστούμε στο παιδί σας να φέρει ένα μπουκάλι νερού δύο λίτρων ή δύο μπουκάλια του ενός λίτρου, ώστε να έχει άφθονο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Το «North Ormesby Primary Academy», στο Μίντλεσμπρο, έχει δημοσιεύσει βίντεο μικρού μήκους στο διαδίκτυο, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να δουν τι πρέπει να προσέχουν όταν φτάσουν ξανά στις πύλες του.

Ο ατάραχος Μπόρις Τζόνσον

Πάντως σε δηλώσεις του πριν λίγες μέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν είχε πει τίποτα από τα παραπάνω.

Απλώς είχε καλέσει τους γονείς στη Βρετανία να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς θεωρεί την επαναλειτουργία των σχολείων ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει τη χώρα και την οικονομία της να ανακάμψουν από το lockdown που είχε επιβληθεί για τον νέο κοροναϊό.