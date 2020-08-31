search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 10:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2020 11:58

Βρετανία: Μόνο τη βέργα δεν έβγαλαν στα σχολεία – Αποβολές για φτέρνισμα

31.08.2020 11:58
Βρετανία: Μόνο τη βέργα δεν έβγαλαν στα σχολεία – Αποβολές για φτέρνισμα - Media

 

Μόνο το μαστίγιο ή μάλλον την βέργα δεν θα βγάλουν κάποια σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που οι μαθητές δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας κατά του κοροναϊού.

Ειδικότερα κάποια σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν να πάρουν εξωφρενικά μέτρα, γεγονός που όχι μόνο έγινε θέμα στα βρετανικά μίντια, αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει το in.gr, η ακαδημία «Ark Alexandra» στο Χέιστινγκς, στο ανατολικό Σάσεξ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail σε επιστολή του προς τους γονείς, ο Jerome Scafe, αναπληρωτής διευθυντής, ουσιαστικά ανακοίνωσε στους γονείς πως θα «μοιράζονται» αποβολές ακόμη και για ασήμαντες αφορμές σε όποιο παιδί κάνει κάποιο από τα παρακάτω:

Εσκεμμένος ή κακόβουλος βήχας, φτάρνισμα σε οποιοδήποτε σημείο της τάξης,

Χιουμοριστικά ή ακατάλληλα σχόλια ή άλλες δηλώσεις σχετικά με τον κοροναϊό,

Σκόπιμη φυσική επαφή με οποιοδήποτε άλλο άτομο

Αποτυχία στο να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ακαδημία «Byron» στο Άκτον του δυτικού Λονδίνου.

Αποβολή μέχρι και για φτέρνισμα

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της «Ορισμένες συμπεριφορές (π.χ. βήχας σκόπιμα προς το πρόσωπο άλλου ατόμου) που θα χαρακτηρίζονταν προηγουμένως «απλά αντικοινωνικές», τώρα θα θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές».

Ένας μαθητής που σκοπίμως αγνοεί ή αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και την απόσταση που πρέπει να τηρεί μεταξύ των συμμαθητών του, θα μετακινηθεί σε άλλη τάξη και εάν οι εκπαιδευτικοί καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θέτει άλλους σε κίνδυνο, τότε οι γονείς να περιμένουν ότι το παιδί τους μπορεί να αποκλειστεί από τα μαθήματα.

Χωρίς διάλειμμα, ακόμη και φαγητό στο θρανίο

Το «John Flamsteed Community School» στο Ντέρμπι έχει την δική του πολιτική: «Οι μαθητές θα έχουν συγκεκριμένες τουαλέτες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αυτό πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Αν ένας μαθητής αποφασίσει να μην σεβαστεί τους κανόνες, αυτό θα αντιμετωπίζεται ως πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα».

Εκτός αυτού σύμφωνα με την Mirror παιδιά θα πρέπει να περάσουν όλες τις σχολικές ώρες στην τάξη, ακόμη και να τρώνε μεσημεριανό γεύμα στα θρανία τους, για να αποφύγουν την επαφή με άλλες τάξεις.

Απαγορεύονται βιβλία ακόμη και τσάντες

Τα βιβλία και οι τσάντες απαγορεύονται σε πολλές περιοχές του Μεγάλου Νησιού.

Οι γονείς με παιδιά που φοιτούν στο «Charter Academy» στο Πόρτσμουθ προειδοποιούνται:

«Καθώς οι βρύσες μας θα παραμείνουν απενεργοποιημένες, συνιστούμε στο παιδί σας να φέρει ένα μπουκάλι νερού δύο λίτρων ή δύο μπουκάλια του ενός λίτρου, ώστε να έχει άφθονο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Το «North Ormesby Primary Academy», στο Μίντλεσμπρο, έχει δημοσιεύσει βίντεο μικρού μήκους στο διαδίκτυο, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να δουν τι πρέπει να προσέχουν όταν φτάσουν ξανά στις πύλες του.

Ο ατάραχος Μπόρις Τζόνσον

Πάντως σε δηλώσεις του πριν λίγες μέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν είχε πει τίποτα από τα παραπάνω.

Απλώς είχε καλέσει τους γονείς στη Βρετανία να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς θεωρεί την επαναλειτουργία των σχολείων ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει τη χώρα και την οικονομία της να ανακάμψουν από το lockdown που είχε επιβληθεί για τον νέο κοροναϊό.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aade kikloma 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» που άφησε φέσι 43 εκατ. στο δημόσιο

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Νεαρές ντύθηκαν… πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και «Φραπές»!

ANASTASIS_PAPALIGOURAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα

GADA_KTIRIO_ALEXANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση ΕΛΑΣ σε Κωνσταντοπούλου: Το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών

evidi-new
LIFESTYLE

Τζόυς Ευείδη: «Δεν πρέπει να υπάρχει δημοκρατία στο θέατρο, πρέπει να υπάρχει δικτατορία» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 10:14
aade kikloma 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» που άφησε φέσι 43 εκατ. στο δημόσιο

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Νεαρές ντύθηκαν… πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και «Φραπές»!

ANASTASIS_PAPALIGOURAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια άγνωστη ιστορία για τον Αναστάση Παπαληγούρα

1 / 3