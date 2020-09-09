Ο Μίκι Ρουρκ στην Αθήνα – Η ταινία που τον έφερε στην Ελλάδα (Photos)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα έφτασε ο Αμερικανός ηθοποιός Μίκι Ρουρκ, προκειμένου να συμμετάσχει στον δεύτερο κύκλο γυρισμάτων της ταινίας «Ο Άνθρωπος του Θεού» (Man of God) της Γιελένα Πόποβιτς που αφηγείται την γεμάτη δοκιμασίες ζωή του Αγίου Νεκταρίου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Άρης Σερβετάλης και ο Ρώσος Αλεξάντερ Ποπόφ που επίσης θα έρθει για γυρίσματα, ενώ πολλοί Έλληνες ηθοποιοί κρατούν επίσης ρόλους. Οι Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μιχάλης Μητρούσης, Κίττυ Παιταζόγλου, Μιχάλης Οικονόμου είναι ορισμένοι από αυτούς.

Ο Μίκι Ρουρκ έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το απόγευμα της Τρίτης, φορώντας μάσκα προστασίας, γυαλιά ηλίου, καουμπόικο καπέλο και έχοντας στο πλευρό του, τους συνεργάτες του.

Πηγή: fthis.gr