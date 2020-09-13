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Η ιστορικότερη αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης επανέρχεται από την Κυριακή στους τηλεοπτικούς δέκτες πλήρως ανανεωμένη.

Η «Αθλητική Κυριακή» με νέο στούντιο και νέους παρουσιαστές θα καταγράφει κάθε εβδομάδα όλα όσα συμβαίνουν στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο του αθλητισμού.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα είναι ο Τάσος Κολλίντζας και η Έλενα Μπουζαλά που μαζί με το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο της ΕΡΤ θα είναι σε όλα τα σημεία της αθλητικής επικαιρότητας για την πλήρη κάλυψη των γεγονότων. Μαζί τους στον σχολιασμό των ντέρμπι της Κυριακής ο Αντώνης Πανούτσος.

Με ρεπορτάζ, συνδέσεις αλλά και σχολιασμό στο στούντιο τόσο από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ όσο και από καλεσμένους η «Αθλητική Κυριακή» θα προσφέρει την πληρέστερη κάλυψη των αθλητικών γεγονότων του Σαββατοκύριακου. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 22:00.

Πηγή: zoornalistas.com