Στο εδώλιο η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της Μελίνας Παρασκάκη

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Ο θάνατός της μικρής Μελίνας Παρασκάκη παραμονές Πρωτοχρονιάς του 2015 είχε συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα και ο αγώνας των γονιών της συνεχίζεται ακόμη και σήμερα αναζητώντας απαντήσεις στα δραματικά ερωτηματικά που τους στέρησαν ξαφνικά και αναίτια το αγγελούδι τους.

Το κορίτσι, σε ηλικία 4 χρόνων εισήχθη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας, προκειμένου να της αφαιρεθούν τα «κρεατάκια». Ωστόσο κατέληξε με τα γεγονότα που επακολούθησαν ως προς την αιτία θανάτου και την ύπαρξη ιατρικού σφάλματος να παίρνουν τις διαστάσεις πραγματικού θρίλερ φτάνοντας έως και τις πολιτικές προεκτάσεις.

Στο εδώλιο η αναισθησιολόγος

Η αναισθησιολόγος, η οποία θα καθίσει την Πέμπτη στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, στις αρχές Σεπτεμβρίου απαλλάχτηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου για τις κατηγορίες της κλοπής και χρήσης πεθιδίνης από κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου παρουσιάστηκε η αναισθησιολόγος προσκομίστηκαν έγγραφα που δικαιολογούν, όπως υποστηρίζεται, τη χρήση πεθιδίνης για τη διαχείριση-ανακούφιση των αφόρητων πόνων της μετά από τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί.

Η συνήγορος της αναισθησιολόγου κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη, σύμφωνα με την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, επισήμανε ότι με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, ετέθη υφ’ όρον στο αρχείο η υπόθεση ως προς το σκέλος της χρήσης καθ’ ότι η ποσότητα του φαρμάκου αναλώθηκε άμεσα προς αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος υγείας, η δε αξία των φαρμάκων, όπως ειπώθηκε, ήταν ευτελής και καταβλήθηκε νομίμως.

Η αναισθησιολόγος αναμένεται να εμφανιστεί την Πέμπτη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου και να καθίσει στο εδώλιο για τον θάνατο της 4χρονης Μελίνας, η οποία «έσβησε» μετά από επέμβαση για «κρεατάκια» στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Ζητούν επιτέλους να μάθουν γιατί «έσβησε» το παιδί τους

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά οι γονείς του αδικοχαμένου κοριτσιού ζητούν απαντήσεις. Ζητούν να μάθουν τι έφταιξε και χάθηκε τόσο άδικα και πρόωρα το αγγελούδι τους.

Δεν τους ενδιαφέρουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και σκοπιμότητες (λόγω της συγγένειας της αναισθησιολόγου με πολιτικό πρόσωπο πρώτης γραμμής την περίοδο εκείνη), τους ενδιαφέρει να μάθουν και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται μαραθώνια, με την εξέταση αρκετών μαρτύρων που θα κληθούν να τοποθετηθούν πάνω σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα.

Η παραπομπή της αναισθησιολόγου προέκυψε μετά από μία τεράστια εισαγγελική έρευνα. Τι συνέβη στη μικρή Μελίνα; Υπήρξε αμέλεια; Υπήρξαν παραλείψεις; Συνέβη κάτι άλλο;

Ο αρμόδιος αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου κ. Ευστάθιος Θεοφανίδης, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση, αναφέρει η ΠΑΤΡΙΣ, επέμεινε με έμφαση σε μία σειρά επιστημονικών ζητημάτων και υποζητημάτων εξειδικευμένου περιεχομένου ώστε καμία παράμετρος να μην μείνει αναπάντητη.

Το μελανό σημείο αυτής της τραγικής ιστορίας εστιάζεται στη μετεγχειρητική διαχείριση της διαδικασίας αφύπνισης της 4χρονης Μελίνας.

Στην αναισθησιολόγο αποδίδεται, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ότι δεν τήρησε αυστηρά το ισχύον πρωτόκολλο ως προς την αντιμετώπιση της σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε το κοριτσάκι με επιμένοντα βρογχόσπασμο, υπόταση και βραδυκαρδία.

Αποδίδεται στη γιατρό ότι χορήγησε στο παιδί καταφανώς υψηλότερες δόσεις ινοτρόπων ουσιών και αδρεναλίνης από τις συνιστώμενες κατ’ αναλογία, ενώ ούτε ο τρόπος χορήγησης ούτε αυτή καθαυτή η δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής ήταν σύμφωνες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική και τους ισχύοντες παιδιατρικούς αλγόριθμους που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Στην περίπτωση της 4χρονης Μελίνας θεωρείται ότι υπήρξε ευθεία παραβίαση των παιδιατρικών αλγορίθμων της κοινής διεθνούς ιατρικής πρακτικής.

Κατά την εισαγγελική Αρχή, η αναισθησιολόγος όφειλε να επιλέξει τη χορήγηση της αδρεναλίνης σε τιτλοποιημένες ενδοφλέβιες δόσεις όπως συνιστάται. Συγχρόνως, αναφέρεται, έπρεπε να προβεί στην άμεση χορήγηση βρογχοδιασταλτικών φαρμακευτικών ουσιών, στα πρώτα λεπτά διάγνωσης των συμπτωμάτων του βρογχόσπασμου που εκδηλώθηκε στο παιδί μετά τη χορήγηση συγκεκριμένου σκευάσματος (κατονομάζεται) το οποίο κλινικά έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εμφανίσει διφασική αλλεργική αναφυλαξία και να οδηγήσει αυτοδύναμα σε δύσπνοια και αιμοδυναμική αστάθεια.

«Τηρήσαμε όλα τα πρωτόκολλα»

Να σημειωθεί ότι σε συνέντευξη που είχε δώσει στην «Π» λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν η αναισθησιολόγος είχε υποστηρίξει ότι έκαναν τα πάντα για να σώσουν τη Μελίνα, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα.

Σε ερώτηση πού μπορεί να οφείλεται ο θάνατος του παιδιού, απάντησε: “Το αποδίδουμε, γιατί δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, σε βαρύ αλλεργικό σοκ από κάποιο φάρμακο της αναισθησίας, κάτι όμως που δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ούτε να προβλέψουμε”.