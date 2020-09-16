search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:52
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2020 10:50

Μίκι Ρουρκ: «Ο πατριός μου μας σκότωνε στο ξύλο» – «Ο μικρός αδελφός μου ξεψύχησε στα χέρια μου» (Video)

16.09.2020 10:50
Μίκι Ρουρκ: «Ο πατριός μου μας σκότωνε στο ξύλο» - «Ο μικρός αδελφός μου ξεψύχησε στα χέρια μου» (Video) - Media

 

Στην κάμερα ττης εκπομπής  Happy Day μίλησε ο Μίκι Ρουρκ με αφορμή τη συμμετοχή του στη διεθνή κινηματογραφική συμπαραγωγή «Ο άνθρωπος του Θεού» της Γελένα Πόποβιτς που γυρίζεται στην Αθήνα και την Αίγινα, με θέμα τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.

«Δεν έχω σεβασμό σε αυτό το επάγγελμα επειδή άλλαξε πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Ένας μέτριος έως κακός ηθοποιός αν μπει σε μια μεγάλη ταινία που κόστισε 200 εκατομμύρια δολάρια και φέρει έσοδα στα ταμεία γίνεται σούπερ σταρ ακόμη κι αν είναι κακός ηθοποιός. Και το Χόλιγουντ είναι γεμάτο τέτοιους. Είναι θέμα συστήματος και διασυνδέσεων» ανέφερε ο χολιγουντιανός σταρ, ενώ δε δίστασε να μιλ΄σει για τα άσχημα παιδικά του χρόνια τα οποία στιγμάτισε η βία από τον πατριό του. 

«Δεν σκέφτομαι ιδιαίτερα το παρελθόν, δεν μιλάω για αυτό. Είχα ιδιαίτερα βίαιη παιδική ηλικία. Η μητέρα μου παντρεύτηκε έναν βίαιο αστυνομικό που δεν έκανε τίποτα άλλο από το να σκοτώνει στο ξύλο εμένα και τον μικρό αδελφό μου από τότε που ήμουν 6 μέχρι τα 16 μου. Και με επηρέασε έντονα γιατί δεν ήταν ένα χτύπημα στον πισινό, αλλά ήταν ωμή βία και δεν μπορούσα να μιλήσω στα κορίτσια. Όταν έπαιζα σε ομαδικά σπορ, ήμουν πάντα μόνος γιατί δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τους συμπαίκτες μου, ένιωθα ντροπή γι’ αυτό που γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ήταν ένας εφιάλτης και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο αληθινός πατέρας μου δεν ήρθε να με σώσει και γιατί η μητέρα μου το άφηνε να συμβεί. Επειδή ένιωθα ντροπή έγινα σκληρότερος, πιο σκληρός από όλους».

Τέλος, ο Μίκι Ρουρκ μοιράζεται μια ακόμα τραγική εμπειρία, αναφερόμενος στο πιο κοντινό πρόσωπο της ζωής του, τον μικρότερο αδελφό του, Τζόι, ο οποίος ξεψύχησε στα χέρια του: «Ο μικρότερος αδελφός μου, Τζόι, πέθανε στα χέρια μου 11 χρόνια πριν και υπέφερε και οι νοσοκόμες μου είπαν ότι δεν πρόκειται να φύγει αν δεν νιώσει ότι είσαι εντάξει. Πρέπει να του το πεις: ‘’Τζόι πρέπει να φύγεις τώρα’’… ».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν και οι τελευταίοι από τους αδειούχους – Πάνω από 33.000 αφίξεις ημερησίως στον Πειραιά

ypourgiko 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς ενόψει ΔΕΘ

lamda development
BUSINESS

The Ellinikon: Κόμβος τεχνολογίας με Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ έως 2030

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρός καυγάς νεαρών στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 20χρονος, συνελήφθη 19χρονος

MickeyRourke22
LIFESTYLE

Σκιά του εαυτού του ο Mickey Rourke, αγνώριστος σε σπάνια εμφάνιση (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:48
peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν και οι τελευταίοι από τους αδειούχους – Πάνω από 33.000 αφίξεις ημερησίως στον Πειραιά

ypourgiko 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς ενόψει ΔΕΘ

lamda development
BUSINESS

The Ellinikon: Κόμβος τεχνολογίας με Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ έως 2030

1 / 3