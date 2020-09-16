Μίκι Ρουρκ: «Ο πατριός μου μας σκότωνε στο ξύλο» – «Ο μικρός αδελφός μου ξεψύχησε στα χέρια μου» (Video)

Στην κάμερα ττης εκπομπής Happy Day μίλησε ο Μίκι Ρουρκ με αφορμή τη συμμετοχή του στη διεθνή κινηματογραφική συμπαραγωγή «Ο άνθρωπος του Θεού» της Γελένα Πόποβιτς που γυρίζεται στην Αθήνα και την Αίγινα, με θέμα τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.

«Δεν έχω σεβασμό σε αυτό το επάγγελμα επειδή άλλαξε πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Ένας μέτριος έως κακός ηθοποιός αν μπει σε μια μεγάλη ταινία που κόστισε 200 εκατομμύρια δολάρια και φέρει έσοδα στα ταμεία γίνεται σούπερ σταρ ακόμη κι αν είναι κακός ηθοποιός. Και το Χόλιγουντ είναι γεμάτο τέτοιους. Είναι θέμα συστήματος και διασυνδέσεων» ανέφερε ο χολιγουντιανός σταρ, ενώ δε δίστασε να μιλ΄σει για τα άσχημα παιδικά του χρόνια τα οποία στιγμάτισε η βία από τον πατριό του.

«Δεν σκέφτομαι ιδιαίτερα το παρελθόν, δεν μιλάω για αυτό. Είχα ιδιαίτερα βίαιη παιδική ηλικία. Η μητέρα μου παντρεύτηκε έναν βίαιο αστυνομικό που δεν έκανε τίποτα άλλο από το να σκοτώνει στο ξύλο εμένα και τον μικρό αδελφό μου από τότε που ήμουν 6 μέχρι τα 16 μου. Και με επηρέασε έντονα γιατί δεν ήταν ένα χτύπημα στον πισινό, αλλά ήταν ωμή βία και δεν μπορούσα να μιλήσω στα κορίτσια. Όταν έπαιζα σε ομαδικά σπορ, ήμουν πάντα μόνος γιατί δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τους συμπαίκτες μου, ένιωθα ντροπή γι’ αυτό που γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ήταν ένας εφιάλτης και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο αληθινός πατέρας μου δεν ήρθε να με σώσει και γιατί η μητέρα μου το άφηνε να συμβεί. Επειδή ένιωθα ντροπή έγινα σκληρότερος, πιο σκληρός από όλους».

Τέλος, ο Μίκι Ρουρκ μοιράζεται μια ακόμα τραγική εμπειρία, αναφερόμενος στο πιο κοντινό πρόσωπο της ζωής του, τον μικρότερο αδελφό του, Τζόι, ο οποίος ξεψύχησε στα χέρια του: «Ο μικρότερος αδελφός μου, Τζόι, πέθανε στα χέρια μου 11 χρόνια πριν και υπέφερε και οι νοσοκόμες μου είπαν ότι δεν πρόκειται να φύγει αν δεν νιώσει ότι είσαι εντάξει. Πρέπει να του το πεις: ‘’Τζόι πρέπει να φύγεις τώρα’’… ».