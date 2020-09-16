«Ταξί» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα – Πρεμιέρα το Σάββατο (Video)

Το «ΤΑΞΙ», ένα από τα πλέον αγαπημένα τηλεπαιχνίδια στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, βάζει το ταξίμετρο και πατάει γκάζι στο νέο πρόγραμμα του ANT1 κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, έχοντας στο τιμόνι του τον stand up comedian και ραδιοφωνικό παραγωγό, Αλέξανδρο Τσουβέλα.

Μετά από σχεδόν 14 χρόνια, το «ΤΑΞΙ» μετρά και πάλι τα χιλιόμετρά του στον ΑΝΤ1 βασισμένο στο ίδιο φορμάτ, αλλά ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με καινούρια στοιχεία, προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα.

Ας γνωρίσουμε ξανά, τη διαδικασία του τηλεπαιχνιδιού:

Οι ανυποψίαστοι πελάτες επιβιβάζονται στο «ΤΑΞΙ» και βρίσκουν στη θέση του οδηγού τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος τους κάνει τις πιο τρελές ερωτήσεις. Έτσι μια απλή κούρσα ρουτίνας, για να φτάσουν στον προορισμό τους, γίνεται ευκαιρία για κέρδη.

Οι επιβάτες γίνονται, αυτομάτως, παίκτες και πρέπει να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Διαθέτουν δύο βοήθειες και έχουν το δικαίωμα για δύο μόνο λάθη, αλλιώς το «ΤΑΞΙ» τραβάει χειρόφρενο και τους αφήνει στη μέση του δρόμου.

Βέβαια, είτε χάσει είτε κερδίσει κάποιος το μόνο σίγουρο είναι πως δε θα θέλει να κατέβει με τίποτα από το «ΤΑΞΙ» γιατί ο Αλέξανδρος θα τους έχει χαρίσει μια μοναδική «βόλτα».

Όσοι κάνουν αυτή τη διαδρομή θα έχουν την ευκαιρία να γελάσουν, να τραγουδήσουν, να συζητήσουν, να σατιρίσουν, να προβληματιστούν, να θυμηθούν, ν’ αναπολήσουν…. και, αν απαντήσουν σωστά, να κερδίσουν μετρητά!

Οι πιο διασκεδαστικές κούρσες και οι πιο αστείοι διάλογοι έρχονται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, και θα μας… υποψιάσουν ώστε να είμαστε έτοιμοι για όλα όταν επιβιβαζόμαστε πλέον σε ταξί.

Το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oQ1fgfZqdS0

Συντελεστές:

Executive Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Project Manager: Νάνσυ Κοκολάκη

Σκηνοθεσία: Νίκος Μουστάκης

Αρχισυνταξία: Ρουμπίνα Ιωαννάτου

Οργάνωση Παραγωγής: Αχιλλέας Βιλλιώτης