Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να τρώτε ζάχαρη

Ομέσος άνθρωπος λαμβάνει περίπου 300 περιττές θερμίδες καθημερινά λόγω της ζάχαρης, σύμφωνα με μια πρόσφατη αναφορά του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας.

Υπάρχουν τόσες πολλές τροφές που περιέχουν ζάχαρη, τις οποίες δεν μπορείτε καταλάβετε καν. Η ζάχαρη βρίσκεται κρυμμένη και στα πιο «αθώα» μέρη, όπως στο γιαούρτι.

Σύμφωνα με άρθρο του jenny.gr οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τους Αμερικανούς προτείνουν να καταναλώνουν λιγότερο από 10 τοις εκατό των θερμίδων από τα προστιθέμενα σάκχαρα. Τι θα συμβεί όμως εάν σταματήσετε να τρώτε ζάχαρη;

Μια ώρα χωρίς ζάχαρη: Όλοι έχουμε νιώσει μια έκρηξη ενέργειας μετά την κατανάλωση φαγητών πλούσια σε ζάχαρη. Αυτή όμως η ενέργεια είναι παροδική, με αποτέλεσμα να νιώθουμε εξαντλημένοι πολύ γρήγορα. Όταν όμως σταματήσουμε να τρώμε ζάχαρη, η ενέργεια διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μια μέρα χωρίς ζάχαρη: Όταν μένουμε μια ολόκληρη μέρα χωρίς να καταναλώσουμε ζαχαρούχες τροφές, τα επίπεδα της ινσουλίνης μεταβάλλονται και συγκεκριμένα αρχίζουν να μειώνονται. Όταν κάποιος έχει υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, χάνει πιο δύσκολα βάρος, ενώ όταν είναι μειωμένα, η απώλεια είναι πολύ πιο εύκολη. Επίσης, σταθεροποιούνται τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του πόθου για φαγητό και κυρίως για γλυκό.

Τρεις μέρες χωρίς ζάχαρη: Εδώ μπορεί τα πράγματα να δυσκολέψουν γιατί υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να αναζητήσετε τη γλυκιά γεύση, που τόσες μέρες έχετε στερηθεί. Εξάλλου τα νόστιμα και γλυκά φαγητά καταγράφονται στη μνήμη ως θετικές εμπειρίες, με αποτέλεσμα να είναι τα πρώτα που αναζητάμε, όταν θέλουμε να νιώσουμε όμορφα. Αν όμως κρατηθείτε και δεν καταναλώσετε γλυκά, οι λιγούρες αρχίζουν και μειώνονται ακόμα περισσότερο.

Μία εβδομάδα χωρίς ζάχαρη: Μετά από μια εβδομάδα μακριά από τη ζάχαρη νιώθετε πολύ καλύτερα. Η ενέργεια σας είναι σε σταθερά επίπεδα και οι εναλλαγές στη διάθεσή σας έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ. Επιπλέον, το έντερο σας λειτουργεί καλύτερα και αυτό φαίνεται από τις επισκέψεις στην τουαλέτα.

Ένας χρόνο χωρίς ζάχαρη: Το σώμα σας έχει μάθει πλέον να λειτουργεί χωρίς επιπλέον ζάχαρη και ίσως να έχετε χάσει βάρος. Επίσης, ο ουρανίσκος σας έχει προσαρμοστεί σε πολύ λιγότερη ζάχαρη και όταν φάτε κάτι γλυκό σας φαίνεται πιο γλυκό από ό,τι πριν ένα χρόνο.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τη ζάχαρη.

Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να βγάλετε εντελώς τη ζάχαρη από τη ζωή σας, αλλά μπορεί να τη μειώσετε. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε είναι σταδιακά. Εάν τρώτε αρκετά γλυκά μέσα στην ημέρα, προσπαθήστε να τα μειώσετε σιγά σιγά και όχι αμέσως.

Επίσης όταν πρόκειται για τα προφανή ζαχαρούχα τρόφιμα, όπως τα γλυκά, να τα καταναλώνετε με μέτρο. Και για να βρείτε τις κρυφές πηγές ζάχαρης να διαβάζετε τις ετικέτες τροφίμων και να αποφεύγετε τον κατάλογο συστατικών με τους όρους που τελειώνουν σε -οζη, όπως η γλυκόζη, η φρουκτόζη, η δεξτρόζη και η μαλτόζη , καθώς και τα σιρόπια.

Τέλος εάν θέλετε να μειώσετε τη ζάχαρη δεν έχετε παρά να τρώτε αρκετά φρούτα, λαχανικά και να εντάξετε τις φυτικές ίνες στην καθημερινότητά σας.