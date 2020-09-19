Φωτοβολίδα με μικρό αλεξίπτωτο έπεσε στη Βασ. Σοφίας στο ύψος της αμερικανικής πρεσβείας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια φωτοβολίδα με μικρό αλεξίπτωτο έπεσε απόψε, λίγο πριν από τις 10, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο ύψος της αμερικανικής πρεσβείας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
Στην ΕΛΑΣ σήμανε συναγερμός, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που διαπίστωσαν ότι πρόκειται για φωτοβολίδα αλεξιπτώτου.
Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.
