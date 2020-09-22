search
22.09.2020 13:07

Ο εφιάλτης ξαναξυπνά: Νεκρά πουλιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπαλάκοβο (Video)

Το περιστατικό θυμίζει τις μαύρες ημέρες του Τσέρνομπιλ. Όταν και τότε όχι μόνο τα πουλιά αλλά ο κάθε ζωντανός οργανισμός έπεφτε νεκρός από τη ραδιενέργεια που είχε εκχυθεί μετά το ατύχημα. Τώρα στην περιοχή του Μπακάλοβο όπου και εκεί υπάρχει πυρηνικός σταθμός, οι δρόμοι έχουν γεμίσει με νεκρά κοράκια. 
Το Μπακάλοβο βρίσκεται στη περιοχή του Σαράτοφ περίπου 900 χιλιόμετρα μακρι΄από τη Μόσχα. Αμέσως το διαδίκτυο γέμισε με φωτογραφίες και βίντεο από τα νεκρά κοράκια στου δρόμους. 
Ο κάθε ένας όπως είναι φυσικό επιχείρησε να δώσει τη δική του εξήγηση με τα σχόλια που έγραφε. Κάποιοι είπαν ότι φταίνε τα φυσικά φαινόμενα, όπως οι ισχυροί άνεμοι. Κάποιοι άλλοι μίλησαν για τυχαία σύγκρουση δύο κοπαδιών. Κάποιοι είπαν ότι φταίει το εργοστάσιο και όπως πάντα ξεφύτρωσαν και οι άσχετοι συνωμοσιολόγοι που είπαν ότι για το θάνατο των πουλιών φταίει το δίκτυο «5G» (το οποίο βέβαια δεν έχει φθάσει ακόμη στη Ρωσία)
 

