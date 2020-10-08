Με μπλε χρώμα η Βουλή: Ευαισθητοποίηση για τη δυσλεξία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με το σύνθημα “Δυσλ3ξία – Θείο Δώρο” φωταγωγήθηκε την Πέμπτη το Μέγαρο της Βουλής, τιμώντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία. Το σύνθημα “Δυσλ3ξία – Θείο Δώρο” ήταν σε συμβολικό μπλε-τιρκουάζ φόντο, ως ένδειξη στήριξης και ενθάρρυνσης της συνεχούς προσπάθειας των δυσλεξικών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ένα στα δέκα παιδιά έχουν δυσλεξία, που έχει βιολογική και κυρίως κληρονομική αιτιολογία.
