Η Ζόι Κράβιτζ είναι η νέα Catwoman – Η μεταμόρφωσή της σε σέξι υπερηρωίδα (Photo)

Η Ζόι Κράβιτζ είναι η νέα Catwoman. Μπορεί ο ρόλος να έχει στιγματιστεί με τις ερμηνείες της Μισέλ Φάιφερ και της Χάλι Μπέρι, όμως η Ζόι φαίνεται πώς γεννήθηκε γι’ αυτόν.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν μερικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου Batman με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, που ανάρρωσε από τον κορωνοϊό και ξεκίνησαν ξανά τα γυρίσματα.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την ταλαντούχα κόρη του Λένι Κράβιτζ στο σετ, να ενσαρκώνει την Selina Kyle.

Στη φωτογραφία, η Ζόι φορά μια δερμάτινη καμπαρντίνα, δερμάτινες μπότες, διχτυωτό καλσόν ενώ ένα κομψό headpiece κοσμεί το κεφάλι της. Έχει τα μαύρα μαλλιά της σε ένα ασύμμετρο bob ενώ το πρόσωπό της έχει το γνωστό υπνωτικό βλέμμα.

Η Ζόι είναι εκθαμβωτική και απόλυτα ταιριαστή με τον ρόλο της σέξι γυναίκας-γάτας με τα δερμάτινα.

Η 31χρονη ηθοποιός είναι ήδη η πιο chic ﻿ vigilante. ﻿

Η σειρά «High Fidelity» όπου πρωταγωνίστησε ήταν πολύ πετυχημένη, ενώ έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στο «X-men: First Class» και το «Fantastic Beasts and Where to Find Them», που θα επιστρέψει για το τρίτο μέρος του. ﻿

Η ταινία «The Batman» δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2022, λόγω της καθυστέρησης των γυρισμάτων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Πηγή: bovary.gr