15.10.2020 12:44

Μαμουλάκης: «Χαμένη ευκαιρία για συναίνεση» το ν/σ του ΥΠΕΝ για τα πλαστικά μίας χρήσεως

Μια χαμένη ευκαιρία για συναίνεση αποκάλεσε τη σημερινή μέρα, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ν. Ηρακλείου, Αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χάρης Μαμουλάκης, και εισηγητής από την πλευρά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».
 
Αναφερόμενος στις ρηξικέλευθες τομές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τη σταδιακή υλοποίηση του από τις περιφέρειες, κατέκρινε την ΝΔ καθώς άφησε ανεκμετάλλευτους δεκαπέντε μήνες και δεν προετοίμασε το έδαφος πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη σταδιακή συρρίκνωση της κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης.
 
Χωρίς καμπάνιες ενημέρωσης για το κοινό και τους φορείς που καλούνται να υλοποιήσουν την οδηγία, αλλά και χωρίς την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ, η ενσωμάτωση της οδηγίας θα αποδειχθεί κενό γράμμα με αρνητικές συνέπειες για την απαραίτητη διάδοση της κουλτούρας της κυκλικής οικονομίας.
 
Ανέφερε επίσης, ότι δεν παρέχει κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα της χώρας ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα μέσα από την δημιουργία των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 
Ο Χάρης Μαμουλάκης δεν παρέλειψε να τονίσει και το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει τη σχετική οδηγία που να προσδιορίζει τι συνιστά πλαστικό μιας χρήσης, αλλά ο αρμόδιος Υπουργός βιάζεται να νομοθετήσει για αυτά.
 
Ο βουλευτής άσκησε κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης να υποχρεώσει τους Δήμους να δημιουργήσουν δημόσιες κρήνες, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους.
 
Το πρόβλημα τελικά, για τον εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εδράζεται στην έλλειψη πράσινου οράματος από την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία προσπαθεί μεν να κατασκευάσει ένα επίπλαστο φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ, αλλά στην πράξη φαίνεται, όπως αποδεικνύει και το εν λόγω νομοσχέδιο, ότι δεν πιστεύει στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας.
 
Ο βουλευτής-εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι η αναγκαιότητα του πράσινου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας είναι καθήκον μας, καθώς, όπως αναφέρει ινδιάνικη παροιμία, «τούτη τη γη δεν την έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας, την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας».​
