Τι αλλαγές φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο σε 8ωρο, υπερωρίες, απεργίες

Ο νέος εργασιακός νόμος βρίσκεται προ των πυλών κι αναμένεται να φέρει επανάσταση στην αγορά εργασίας, αλλάζοντας σχεδόν όλα όσα γνωρίζαμε αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου, το 8ώρο, τις υπερωρίες και τις απεργίες. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η εργατολόγος Ματίνα Τριανταφύλλη στο «Τώρα ό,τι συμβαίνει» του Open, καταρχάς, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει πιο ευέλικτο ωράριο.

Δηλαδή για παράδειγμα το 8:00-16:00 θα μπορεί να γίνει 9:00-17:00. Θα πρέπει να υπάρξει πρώτα σχετική συμφωνία εργοδότη – εργαζόμενου. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσής του.

Μια νέα ρύθμιση που βρίσκεται στα σκαριά, προβλέπει ότι όταν κάποιος εργαζόμενος δουλέψει περισσότερες ώρες κάποιες μέρες της εβδομάδας, αυτές οι επιπλέον ώρες πέραν του 8ώρου του, θα μπορούν να «ισοφαριστούν» με μείωση ωραρίου άλλης εργάσιμης ημέρας ή με κάποιο έξτρα ρεπό ή με επιπλέον μέρα άδειας. Πάντα βέβαια με την προϋπόθεση να υπάρξει συμφωνία με τον εργοδότη.

Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο δεν έχουμε αμοιβές υπερεργασίας ή υπερωρίας, αλλά θα έχουμε να «χρωστάει» ο εργοδότης στον εργαζόμενο ρεπό ή μειωμένο ωράριο.

Αλλάζει και η υπερωριακή απασχόληση στα εργοστάσια. Με το νέο καθεστώς θα μπορούν να καταγραφούν έως 48 ώρες το εξάμηνο

Ριζοσπαστικές αλλαγές έρχονται και στον συνδικαλιστικό νόμο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Αποζημίωση στον εργοδότη αν κηρυχθεί παράνομη η απεργία.

Να υπάρχει υποχρεωτικό προσωπικό ασφαλείας για να μην καταρρέει ένας τομέας όταν υπάρχει απεργία, όπως για παράδειγμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Απόλυση συνδικαλιστών αν εμποδίζουν την εργασία

24η προειδοποίηση εργοδότη

Ηλεκτρονική ψηφοφορία του 50% και πλέον των ενεργών μελών για να αποφασιστεί μια κινητοποίηση