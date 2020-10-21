Βίντεοκλιπ της Μαρσέιγ ενόψει Ολυμπιακού με ραπ τραγούδι για τον Παύλο Φύσσα

Ακρόπολη, Μοναστηράκι, Πλάκα, Παναθηναϊκό Στάδιο, Καραϊσκάκης… Παύλος Φύσσας!

Ενα μοναδικό ραπ τραγούδι για την πρεμιέρα της Μαρσέιγ στoυς ομίλους του Champions league με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Γυρισμένο αποκλειστικά στην Αθήνα και έχει τα… πάντα, ενώ συμμετέχει κι ο Έλληνας ράπερ Σάσκε!

Mάλιστα, οι Γάλλοι, φρόντισαν να κάνουν αναφορά και στο Euro του 2004 και τον Ζαγοράκη, τότε που αρχηγός της Εθνικής έκανε τη σέντρα στο 65′ κι ο Χαριστέας… κάρφωσε τον Μπαρτέζ!

Οι Γάλλοι εξηγούν:

«Η ιδέα αναπτύχθηκε από τη Μαρσέιγ για την προώθηση της τρίτης εμφάνισης της ομάδας μέσα από τη μουσική. Ενα μουσικό αφιέρωμα για την επιστροφή του συλλόγου στον πιο όμορφη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην αντίπαλη πόλη που θα παίξει η Μαρσέιγ.

Η Μασσαλία και η Αθήνα έχουν στενούς δεσμούς λόγω των ριζών από τη Φώκαια. Σε αυτό το επεισόδιο με τίτλο “Αθήνα”, η νεαρή καλλιτέχνης Soumeya από τη Μασσαλία, ραπάρει στη μητρική της γλώσσα και ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σάσκε, έναν Έλληνα ράπερ από την Αθήνα. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός μεταξύ δύο λιμανιών με ρίζες από τη Φώκαια».

