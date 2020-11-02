Σοκάρει ο Παύλος Κοντογιαννίδης: Είμαι στα όρια της επιβίωσης, εργάζομαι ως αγρότης τώρα (Video)

Την εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα, που η πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα κάνουν ακόμα πιο δύσκολη, περιέγραψε ο γνωστός ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης.

Μιλώντας στον Alpha, o Παύλος Κοντογιαννίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αμοιβές των ηθοποιών και τα νέα δεδομένα της ζωής του.

«Αυτός ο χώρος, της υποκριτικής είναι ο χώρος που μαστίζεται περισσότερο από όλους. Και τα κουμάντα δε φτάνουν, γιατί κάποτε τελειώνουν. Κι εγώ είμαι στα όρια της επιβίωσης λόγω των αναγκών που έχουμε» είπε και συνέχισε: «Είμαι αγρότης τώρα που δεν δουλεύω στο θέατρο. Πάμε στο χωράφι εδώ στον Βαρνάβα και ό,τι προλαβαίνουμε φέρνουμε».

«Συνιστώ στους νέους ηθοποιούς να μη δουλεύουν τζάμπα» υπέδειξε. «Είναι επάγγελμα. Να διεκδικήσουν την τιμή της αξιοπρέπειας. Έχει βγει μια βρώμα ότι είμαι ακριβοπληρωμένος και δεν με φωνάζουν γιατί λένε: ‘’Άσε τον Κοντογιαννίδη, είναι ακριβός’’. (…) Δεν θα ξεπουλήσουμε το ταλέντο μας ή τη ματαιοδοξία που ο χώρος παρέχει απλόχερα και να πάμε τζάμπα».

Και συμπλήρωσε: «Έχω μάθει για σειρές στην Κύπρο που εκτός από τους 2-3 πρωταγωνιστές οι υπόλοιποι πληρώνουν ακόμα και τα εισιτήρια για να πάνε στα γυρίσματα. Αυτό είναι ντροπή».