Δ. Παπαστεργίου: Να κρατήσουμε ανοικτά τα δημοτικά κολυμβητήρια για τους ανθρώπους με αναπηρίες

Να κρατήσουν ανοικτά τα δημοτικά κολυμβητήρια για τους ανθρώπους με αναπηρίες καλεί τους δήμους όλης της χώρας με επιστολή που απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, κάνοντας λόγο για πράξη ευθύνης.

Στην επιστολή προς τους δημάρχους ο κ. Παπαστεργίου επισημαίνει την ανάγκη να παραμείνουν ανοικτά και λειτουργικά, στη διάθεση των ανθρώπων με αναπηρία, τα κολυμβητήρια των Δήμων, προκειμένου να μπορούν και κατά τη διάρκεια του lockdown να συνεχίσουν το θεραπευτικό τους πρόγραμμα. Όπως εξηγεί η δυνατότητα αυτή προβλέπεται και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει το περιεχόμενο των μέτρων που εφαρμόζονται από χθες το πρωί σε όλη την Επικράτεια, εξαιρώντας από τους περιορισμούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, τους ανθρώπους με αναπηρία και τους συνοδούς τους, που χρησιμοποιούν τις πισίνες για θεραπευτική άσκηση.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου αποτελεί «προτεραιότητα από πλευράς Δήμων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αξιοποιώντας τις δημοτικές υποδομές και υπηρεσίες, να δώσουν βάρος στη στήριξη των ομάδων συμπολιτών μας που έχουν περισσότερο ανάγκη από τη δική μας, έμπρακτη αρωγή. Ανεξάρτητα των προβλέψεων της ΚΥΑ, είναι ζήτημα ευθύνης κι ευαισθησίας από πλευράς αυτοδιοίκησης να διασφαλιστεί και σε αυτή την ομάδα συμπολιτών μας η δυνατότητα να έχουν όσο το δυνατόν μια καλύτερη καθημερινότητα, με τους Δήμους μας στο πλευρό τους .Η Αυτοδιοίκηση με πράξεις δεν θα αφήσει κανέναν μόνον και σε αυτή την κρίση».