ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:22
11.11.2020 19:12

Ελαφόνησος: Φωτιά σε φορτηγό πλοίο – Το εγκατέλειψε το πλήρωμα

11.11.2020 19:12
Ελαφόνησος: Φωτιά σε φορτηγό πλοίο - Το εγκατέλειψε το πλήρωμα - Media

 

Φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, ένα ναυτικό μίλι βόρεια της Ελαφονήσου, εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, ενώ στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα ρυμουλκό και πυροσβεστικό πλοιάριο.

Στο πλοίο που ήταν άφορτο, επέβαιναν 14 μέλη πλήρωμα όλοι αλλοδαποί, οι οποίοι παρελήφθησαν από λάντζα καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από Λιβύη με προορισμό την Τουρκία.

Η φωτιά που είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε από το χώρο όπου διαμένει το πλήρωμα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.

