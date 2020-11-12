Απόλυτη ανατροπή στην δίκη των Eurofighter στην Αυστρία: Αποφασίστηκε ξαφνικά η διακοπή της

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στην δικαστική διαμάχη που αφορά την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter από την Αυστρία το 2003, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης αποφάσισε την διακοπή της.

«Ακατανόητη απόφαση, που όμως σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να γίνει αποδεκτή», χαρακτήρισε σήμερα σε δηλώσεις της η Αυστριακή υπουργός ‘Αμυνας Κλαούντια Τάνερ, την απόφαση του Ανώτερου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βιέννης να διακόψει τη δίκη για την υπόθεση της αγοράς από την Αυστρία των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, το 2003, κατά την οποία φέρεται να υπήρξε δωροδοκία προσώπων και οργανώσεων.

Σύμφωνα με την υπουργό ‘Αμυνας, η απόφαση αυτή καθιστά σαφές ότι «πολλά θα παραμείνουν στο σκοτάδι και πιθανά ποινικά αδικήματα δεν θα διαλευκανθούν», ωστόσο, η ίδια αναθέτει τώρα στις πληρεξούσιες οικονομικές υπηρεσίες «να αναλύσουν όλα τα πιθανά νομικά μέσα που απομένουν».

Πώς φθάσαμε στη δίκη

Η δικαστική διαδικασία, την οποία διακόπτει με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο, αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει το 2017 ο τότε Αυστριακός υπουργός ‘Αμυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και αφορούσε την απόρριψη από την κατασκευάστρια εταιρεία Airbus των κατηγοριών και των προβαλλόμενων αξιώσεων από το αυστριακό κράτος για καταγγελία της σχετικής σύμβασης και ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων από την εταιρεία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από την παραδοχή της κατασκευάστριας εταιρείας για δωροδοκίες, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Σοσιαλδημοκρατικό, είχε ζητήσει από την αυστριακή κυβέρνηση συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς και των Πρασίνων την άμεση αποχώρηση της Αυστρίας από την σύμβαση αγοράς των αεροσκαφών.

Καλώντας τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς και την προερχόμενη επίσης από το Λαϊκό Κόμμα υπουργό ‘Αμυνας Κλαούντια Τάνερ να ενεργήσουν άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση, οι Σοσιαλδημοκράτες επισήμαιναν πως, με την παραδοχή ενοχής από την Airbus, θα ήταν πλέον εφικτή η καταγγελία της σύμβασης και η αποχώρηση της Αυστρίας από αυτή.

Καταγγελίες για δωροδοκία

Η σχετική ρήτρα στη σύμβαση παραπέμπει στους κανόνες συμπεριφοράς που προβλέπουν τόσο την καταγγελία της σύμβασης, όσο και την απαίτηση καταβολής αποζημίωσης στην περίπτωση δωροδοκίας στο πλαίσιο της αγοράς.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Airbus είχε προχωρήσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου σε συμφωνίες με την γαλλική, την βρετανική και την αμερικανική Δικαιοσύνη για την καταβολή προστίμων ύψους σχεδόν 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς, στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών, παραδέχθηκε ότι είχε προβεί σε δωροδοκίες κατά τις συναλλαγές για τις πωλήσεις των αεροσκαφών της.

Στα σχετικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική Δικαιοσύνη – η οποία είχε ενδιαφερθεί για την υπόθεση της πώλησης στην Αυστρία, καθώς αυτή έπρεπε να έχει δηλωθεί στη βάση των κανονισμών για εξαγωγή εξοπλιστικού υλικού — η Airbus παραδέχεται και τις πληρωμές 55,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μίζες κατά την πώληση των αεροσκαφών Eurofighter στην Αυστρία το 2003.

Ήδη στη μήνυσή του στις αρχές του 2017, ο τότε υπουργός ‘Αμυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ απαιτούσε αποζημίωση ύψους 183,4 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά τον Σεπτέμβριο 2017, σε επίσημη τοποθέτησή της απέναντι στην Εισαγγελία Βιέννης, η εταιρεία είχε απορρίψει τις κατηγορίες για απάτη, που της είχε προσάψει η Αυστριακή Δημοκρατία, και αυτή η δικαστική διαδικασία διακόπτεται με την σημερινή απόφαση του Ανώτερου Περιφερειακού Δικαστηρίου.

Η επίμαχη παραγγελία

Η παραγγελία, αρχικά για 24 Eurofighter, είχε γίνει το 2002 από την τότε κυβέρνηση συνασπισμού του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Βόλφγκανγκ Σιούσελ και του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων του Γεργκ Χάιντερ και έναν χρόνο αργότερα η παραγγελία μειώθηκε σε 18 αεροσκάφη, με την αξία τους να φθάνει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ.

Το 2012 ο νέος συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών και Λαϊκού Κόμματος, που είχε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο του 2007, είχε ζητήσει αναθεώρηση της παραγγελίας υπό το φως των κατηγοριών για δωροδοκίες επί δεξιάς-ακροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού, ενώ επιτροπή της αυστριακής Βουλής ανέλαβε τότε τη διερεύνηση της υπόθεσης χωρίς να καταλήξει σε αποτέλεσμα.

Τον Φεβρουάριο του 2017, παράλληλα με την έναρξη του έργου νέας Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός ΄Αμυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ κατηγόρησε τον ευρωπαϊκό αμυντικό κολοσσό Airbus, κατασκευαστή των Eurofighter, για εσκεμμένη παραπλάνηση και απάτη σε σχέση με την αρχική παραγγελία, καταθέτοντας μήνυση εναντίον του στην Εισαγγελία της Βιέννης.

Η παραπλάνηση και απάτη φέρεται να προξένησε ζημία 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο αυστριακό κράτος, επειδή τα αεροσκάφη είναι πολύ δαπανηρά στη διάρκεια των επιχειρήσεων, κοστίζοντας στη χώρα ετησίως για την λειτουργία τους πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ.

