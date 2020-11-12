search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:23
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2020 14:48

Απόλυτη ανατροπή στην δίκη των Eurofighter στην Αυστρία: Αποφασίστηκε ξαφνικά η διακοπή της

12.11.2020 14:48
Γερμανία: Έριξε «άκυρο» στα F-35 για τα Eurofighter - Media
 
Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στην δικαστική διαμάχη που αφορά την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter από την Αυστρία το 2003, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης αποφάσισε την διακοπή της.
 
«Ακατανόητη απόφαση, που όμως σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να γίνει αποδεκτή», χαρακτήρισε σήμερα σε δηλώσεις της η Αυστριακή υπουργός ‘Αμυνας Κλαούντια Τάνερ, την απόφαση του Ανώτερου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βιέννης να διακόψει τη δίκη για την υπόθεση της αγοράς από την Αυστρία των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, το 2003, κατά την οποία φέρεται να υπήρξε δωροδοκία προσώπων και οργανώσεων.
 
Σύμφωνα με την υπουργό ‘Αμυνας, η απόφαση αυτή καθιστά σαφές ότι «πολλά θα παραμείνουν στο σκοτάδι και πιθανά ποινικά αδικήματα δεν θα διαλευκανθούν», ωστόσο, η ίδια αναθέτει τώρα στις πληρεξούσιες οικονομικές υπηρεσίες «να αναλύσουν όλα τα πιθανά νομικά μέσα που απομένουν».
 

Πώς φθάσαμε στη δίκη

Η δικαστική διαδικασία, την οποία διακόπτει με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο, αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει το 2017 ο τότε Αυστριακός υπουργός ‘Αμυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και αφορούσε την απόρριψη από την κατασκευάστρια εταιρεία Airbus των κατηγοριών και των προβαλλόμενων αξιώσεων από το αυστριακό κράτος για καταγγελία της σχετικής σύμβασης και ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων από την εταιρεία.
 
Τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από την παραδοχή της κατασκευάστριας εταιρείας για δωροδοκίες, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Σοσιαλδημοκρατικό, είχε ζητήσει από την αυστριακή κυβέρνηση συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς και των Πρασίνων την άμεση αποχώρηση της Αυστρίας από την σύμβαση αγοράς των αεροσκαφών.
 
Καλώντας τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς και την προερχόμενη επίσης από το Λαϊκό Κόμμα υπουργό ‘Αμυνας Κλαούντια Τάνερ να ενεργήσουν άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση, οι Σοσιαλδημοκράτες επισήμαιναν πως, με την παραδοχή ενοχής από την Airbus, θα ήταν πλέον εφικτή η καταγγελία της σύμβασης και η αποχώρηση της Αυστρίας από αυτή.
 

Καταγγελίες για δωροδοκία

Η σχετική ρήτρα στη σύμβαση παραπέμπει στους κανόνες συμπεριφοράς που προβλέπουν τόσο την καταγγελία της σύμβασης, όσο και την απαίτηση καταβολής αποζημίωσης στην περίπτωση δωροδοκίας στο πλαίσιο της αγοράς.
 
Η κατασκευάστρια εταιρεία Airbus είχε προχωρήσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου σε συμφωνίες με την γαλλική, την βρετανική και την αμερικανική Δικαιοσύνη για την καταβολή προστίμων ύψους σχεδόν 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς, στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών, παραδέχθηκε ότι είχε προβεί σε δωροδοκίες κατά τις συναλλαγές για τις πωλήσεις των αεροσκαφών της.
 
Στα σχετικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική Δικαιοσύνη – η οποία είχε ενδιαφερθεί για την υπόθεση της πώλησης στην Αυστρία, καθώς αυτή έπρεπε να έχει δηλωθεί στη βάση των κανονισμών για εξαγωγή εξοπλιστικού υλικού — η Airbus παραδέχεται και τις πληρωμές 55,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μίζες κατά την πώληση των αεροσκαφών Eurofighter στην Αυστρία το 2003.
 
Ήδη στη μήνυσή του στις αρχές του 2017, ο τότε υπουργός ‘Αμυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ απαιτούσε αποζημίωση ύψους 183,4 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά τον Σεπτέμβριο 2017, σε επίσημη τοποθέτησή της απέναντι στην Εισαγγελία Βιέννης, η εταιρεία είχε απορρίψει τις κατηγορίες για απάτη, που της είχε προσάψει η Αυστριακή Δημοκρατία, και αυτή η δικαστική διαδικασία διακόπτεται με την σημερινή απόφαση του Ανώτερου Περιφερειακού Δικαστηρίου.
 

Η επίμαχη παραγγελία

Η παραγγελία, αρχικά για 24 Eurofighter, είχε γίνει το 2002 από την τότε κυβέρνηση συνασπισμού του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Βόλφγκανγκ Σιούσελ και του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων του Γεργκ Χάιντερ και έναν χρόνο αργότερα η παραγγελία μειώθηκε σε 18 αεροσκάφη, με την αξία τους να φθάνει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ.
 
Το 2012 ο νέος συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών και Λαϊκού Κόμματος, που είχε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο του 2007, είχε ζητήσει αναθεώρηση της παραγγελίας υπό το φως των κατηγοριών για δωροδοκίες επί δεξιάς-ακροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού, ενώ επιτροπή της αυστριακής Βουλής ανέλαβε τότε τη διερεύνηση της υπόθεσης χωρίς να καταλήξει σε αποτέλεσμα.
 
Τον Φεβρουάριο του 2017, παράλληλα με την έναρξη του έργου νέας Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός ΄Αμυνας Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ κατηγόρησε τον ευρωπαϊκό αμυντικό κολοσσό Airbus, κατασκευαστή των Eurofighter, για εσκεμμένη παραπλάνηση και απάτη σε σχέση με την αρχική παραγγελία, καταθέτοντας μήνυση εναντίον του στην Εισαγγελία της Βιέννης.
 
Η παραπλάνηση και απάτη φέρεται να προξένησε ζημία 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο αυστριακό κράτος, επειδή τα αεροσκάφη είναι πολύ δαπανηρά στη διάρκεια των επιχειρήσεων, κοστίζοντας στη χώρα ετησίως για την λειτουργία τους πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ.
 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

klouva-kypros-1-1200×675
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

digital_euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, το 2027 η πιλοτική έκδοση, λέει η ΕΚΤ

Ferrari_Photo 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Sunday Premiere για τη βιογραφική ταινία «Ferrari» και για το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Adam Driver!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:22
kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

klouva-kypros-1-1200×675
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

1 / 3