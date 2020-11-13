Με κάμερες Quantum 360° της DEFENDER λειτουργεί η Αστυνομική Διεύθυνση της Βαλτιμόρης των Η.Π.Α.

Η κάμερα οπτικής απεικόνισης Quantum 360° της εταιρίας DEFENDER LLC, μέλος του Ομίλου EFA GROUP, εγκαταστάθηκε με επιτυχία στα οχήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης και Υπηρεσίας Επιβολής του νόμου στη Βαλτιμόρη, μία από τις πιο απαιτητικές υπηρεσίες ασφαλείας των Η.Π.Α., λόγω των πολύ υψηλών ποσοστών εγκληματικότητας που αντιμετωπίζει σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Οι κάμερες με σύστημα επιτήρησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων της νεοφυούς DEFENDER με έδρα τη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, προσαρμόστηκαν τόσο σε οχήματα, όσο και στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Βαλτιμόρης, αναβαθμίζοντας κατακόρυφα τις δυνατότητες στις καθημερινές επιχειρήσεις.

Το σύστημα Quantum 360° είναι μια έξυπνη κάμερα οπτικής απεικόνισης 360°, η οποία κατασκευάζεται από τη THEON SENSORS και έχει τη δυνατότητα live streaming video και metadata απευθείας σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, καθιστώντας την ως την απόλυτη τεχνολογία ασφαλείας, επιβολής νόμου ή άλλων κρίσιμων αποστολών, αλλά ακόμη και ISR εφαρμογών. Το λογισμικό εφαρμογής της αποκωδικοποιεί video metadata και μεταδίδει ζωντανά το video από την ακριβή τοποθεσία και με προσανατολισμό σε χάρτη σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας σημαντικά την επίγνωση της κατάστασης για τους χειριστές του συστήματος. Παράλληλα, οι εγγραφές αποθηκεύονται για μετέπειτα επεξεργασία.

«Η απόδοση του συστήματος Quantum 360° υπερέβη τις προσδοκίες μας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που παρουσιάζει. Λαμβάνοντας δεδομένα μέσω live streaming video 360° σε 24ωρη βάση, το σύστημα αυτό φέρνει επανάσταση. Στόχος μας είναι να καταστεί το πλέον απαραίτητο εργαλείο για κάθε υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη κορυφαίες εταιρίες των Η.Π.Α. μας έχουν προσεγγίσει για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί μας, ενώ αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω σε αίτημα ανάπτυξης του συστήματος αυτού για υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτον» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Derry Goberdhansingh, CTO της DEFENDER LLC.

«Οι νέες εξελίξεις δικαιώνουν την προ μηνών επιλογή μας να επενδύσουμε στρατηγικά ως Όμιλος EFA GROUP στη DEFENDER. Οι εταιρίες του Ομίλου μας, THEON SENSORS, SCYTALYS και EFA VENTURES, βρίσκονται σε συνεχή βιομηχανική συνεργασία με την DEFENDER για την ανάπτυξη νέων εκδόσεων και πρόσθετων εφαρμογών σε αυτόνομα οχήματα, φύλαξη συνόρων και στρατηγικών εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες τεχνολογίες των αισθητήρων της THEON SENSORS (κάμερες νυχτερινής όρασης & θερμικής απεικόνισης) και το λογισμικό της SCYTALYS (Συστήματα Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών) στοχεύουμε σε ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ενίσχυση διεθνών και εγχώριων πελατών σε στρατηγικά σημαντικούς επιχειρησιακούς τομείς», τόνισε ο κ. Μιχάλης Κολώτος, Director US Operations της ΤΗΕΟΝ SENSORS.