search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 01:45
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2020 15:04

«Πέθαναν» τον Σταύρο Ζαλμά – Το ξέσπασμα του Σπύρου Μπιμπίλα

13.11.2020 15:04
«Πέθαναν» τον Σταύρο Ζαλμά - Το ξέσπασμα του Σπύρου Μπιμπίλα - Media

 

Χθες, έκαναν τον γύρο του διαδικτύού φήμες που ήθελαν τον Σταύρο Ζαλμά να μην βρίσκεται πια στη ζωή. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ενημερώθηκε για τα σενάρια που κυκλοφορούν και επικοινώνησε αμέσως με τον ηθοποιό, ο οποίος φυσικά είναι εν ζωή και καλά στην υγεία του.

Μάλιστα, μετά την επικοινωνία που είχαν, ο Σπύρος Μπιμπίλας ξέσπασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Διέψευσε την είδηση και τόνισε πως είναι ανήθικο να γίνονται τέτοιες φάρσες, ειδικά αυτό το δύσκολο διάστημα που βιώνουμε.

«Απαράδεκτες φήμες κυκλοφορούν περί θανάτου του αγαπημένου Σταύρου Ζαλμά. Έλεος! Τώρα μιλούσα μαζί του. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες τέτοιες φάρσες είναι εκτός ηθικής. Ντροπή» έγραψε ο ηθοποιός.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε τηλεφωνικώς στο “Πρω1νό” του ANT1 και αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον Σταύρο Ζαλμά, ενώ τόνισε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες φάρσες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza-1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα και τη νέα παλαιστινιακή επιτροπή

troxaio_platanias8
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Τραυματίστηκε μοτοσικλετιστής

matsado-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, παρά την θέση της Ακαδημίας ότι το βραβείο δεν μεταβιβάζεται

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε συλλήψεις για ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ στην Αττική – Παλιοί γνώριμοι των Αρχών οι δύο συλληφθέντες

adam silver nba
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA Europe: Συζητήσεις με Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε ο κομισάριος του ΝΒΑ – «Στόχος η έναρξη το 2027»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

falso-tiramisu_
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη τιραμισού, που θυμίζει επιδόρπιο

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 01:05
gaza-1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα και τη νέα παλαιστινιακή επιτροπή

troxaio_platanias8
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Τραυματίστηκε μοτοσικλετιστής

matsado-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, παρά την θέση της Ακαδημίας ότι το βραβείο δεν μεταβιβάζεται

1 / 3