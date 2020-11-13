«Πέθαναν» τον Σταύρο Ζαλμά – Το ξέσπασμα του Σπύρου Μπιμπίλα

Χθες, έκαναν τον γύρο του διαδικτύού φήμες που ήθελαν τον Σταύρο Ζαλμά να μην βρίσκεται πια στη ζωή. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ενημερώθηκε για τα σενάρια που κυκλοφορούν και επικοινώνησε αμέσως με τον ηθοποιό, ο οποίος φυσικά είναι εν ζωή και καλά στην υγεία του.

Μάλιστα, μετά την επικοινωνία που είχαν, ο Σπύρος Μπιμπίλας ξέσπασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Διέψευσε την είδηση και τόνισε πως είναι ανήθικο να γίνονται τέτοιες φάρσες, ειδικά αυτό το δύσκολο διάστημα που βιώνουμε.

«Απαράδεκτες φήμες κυκλοφορούν περί θανάτου του αγαπημένου Σταύρου Ζαλμά. Έλεος! Τώρα μιλούσα μαζί του. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες τέτοιες φάρσες είναι εκτός ηθικής. Ντροπή» έγραψε ο ηθοποιός.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε τηλεφωνικώς στο “Πρω1νό” του ANT1 και αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον Σταύρο Ζαλμά, ενώ τόνισε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες φάρσες.