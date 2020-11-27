search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:38
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.11.2020 12:30

Πολυχρονόπουλος για Γαλάνη: «Μίλησε άσχημα ναι, αλλά τέλος με την ανθρωποφαγία» (photos)

27.11.2020 12:30
Πολυχρονόπουλος για Γαλάνη: «Μίλησε άσχημα ναι, αλλά τέλος με την ανθρωποφαγία» (photos) - Media

 

Μια νέα ανάρτηση έρχεται από το δημιουργό της κοινωνικής κουζίνας, σχετικά με τη Δ. Γαλάνη και την κοινωνική κουζίνα. “Προσωπικά θα την περιμένω όποτε θέλει χωρίς τυμπανοκρουσίες και κακίες”, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε μεγάλο θέμα έχει εξελιχθεί η διαμάχη μεταξύ του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, δημιουργού της δομής “Ο Άλλος Άνθρωπος” που μαγειρεύει και διανέμει φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και της γνωστής τραγουδίστριας, Δήμητρας Γαλάνη, την οποία “κατηγόρησε” μέσω Facebook, αναφέροντας τα αρχικά του ονόματός της, ότι ειδοποίησε την αστυνομία “για συσσίτιο που γινόταν στη γειτονιά της”.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, με τη Δήμητρα Γαλάνη έπειτα από μερικές ώρες να δίνει τη δική της απάντηση.

 

“Διαβάζοντας όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ώρες στα social media θα ήθελα να τοποθετηθώ για να κλείσει αυτό το θέμα οριστικά και να αποφευχθούν οι παρανοήσεις”, είπε μεταξύ άλλων η ερμηνεύτρια.

Με νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, θέλει να δώσει ένα τέλος στο ζήτημα, τονίζοντας ότι “δεν είπε ποτέ ότι την καταγγελία την έκανε η ίδια, αλλά ότι 4 λεπτά μετά το περιστατικό ήρθε η δημοτική αστυνομία”.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Πολυχρονόπουλος επιμένει ότι η τραγουδίστρια μίλησε άσχημα και έκανε παρατηρήσεις, όμως καλεί τους χρήστες του διαδικτύου να σταματήσουν την ανθρωποφαγία.

Δείτε παρακάτω τη νέα ανάρτηση του δημιουργού της δομής “Ο Άλλος Άνθρωπος”.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bloko_nikaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μετανάστες από τη Λευκορωσία φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:37
bloko_nikaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

1 / 3