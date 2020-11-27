Πολυχρονόπουλος για Γαλάνη: «Μίλησε άσχημα ναι, αλλά τέλος με την ανθρωποφαγία» (photos)

Μια νέα ανάρτηση έρχεται από το δημιουργό της κοινωνικής κουζίνας, σχετικά με τη Δ. Γαλάνη και την κοινωνική κουζίνα. “Προσωπικά θα την περιμένω όποτε θέλει χωρίς τυμπανοκρουσίες και κακίες”, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε μεγάλο θέμα έχει εξελιχθεί η διαμάχη μεταξύ του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, δημιουργού της δομής “Ο Άλλος Άνθρωπος” που μαγειρεύει και διανέμει φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και της γνωστής τραγουδίστριας, Δήμητρας Γαλάνη, την οποία “κατηγόρησε” μέσω Facebook, αναφέροντας τα αρχικά του ονόματός της, ότι ειδοποίησε την αστυνομία “για συσσίτιο που γινόταν στη γειτονιά της”.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, με τη Δήμητρα Γαλάνη έπειτα από μερικές ώρες να δίνει τη δική της απάντηση.

“Διαβάζοντας όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ώρες στα social media θα ήθελα να τοποθετηθώ για να κλείσει αυτό το θέμα οριστικά και να αποφευχθούν οι παρανοήσεις”, είπε μεταξύ άλλων η ερμηνεύτρια.

Με νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, θέλει να δώσει ένα τέλος στο ζήτημα, τονίζοντας ότι “δεν είπε ποτέ ότι την καταγγελία την έκανε η ίδια, αλλά ότι 4 λεπτά μετά το περιστατικό ήρθε η δημοτική αστυνομία”.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Πολυχρονόπουλος επιμένει ότι η τραγουδίστρια μίλησε άσχημα και έκανε παρατηρήσεις, όμως καλεί τους χρήστες του διαδικτύου να σταματήσουν την ανθρωποφαγία.

Δείτε παρακάτω τη νέα ανάρτηση του δημιουργού της δομής “Ο Άλλος Άνθρωπος”.