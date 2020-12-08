search
08.12.2020 11:55

GNTM: Αντιδρούν οι οικολογικές ομάδες για το χθεσινό επεισόδιο στην Ελαφόνησο (Video/Photos)

08.12.2020 11:55
GNTM: Αντιδρούν οι οικολογικές ομάδες για το χθεσινό επεισόδιο στην Ελαφόνησο (Video/Photos)

 

Έτονες ήταν οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες στα social media εκ μέρους της Greenpeace και πολλών τηλεθεατών λόγω της χθεσινής προβολής του επεισοδίου του GNTM3.

Η μαγευτική και μοναδική Ελαφόνησος ήταν το σκηνικό για τη νέα δοκιμασία αποχώρησης, όπου σύμφωνα με το concept, η φωτογράφιση έγινε για την καμπάνια ενός αυτοκινήτου υψηλών προδιαγραφών, με έμπνευση από την ταινία «Mad Max».

«Δεν μεταφέρουμε τις μηχανές μας, τα τζιπ μας έξω από τα οδικά δίκτυα σε ευαίσθητες περιοχές» ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της Greenpeace Άλκης Καφετζής μιλώντας σήμερα στο «Πρωινό». Ο ίδιος εξήγησε πως έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται η οποιαδήποτε μηχανοκίνητη δραστηριότητα στις παραλίες, πόσω μάλλον σε μία περιοχή που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Το να μπαίνουν μηχανοκίνητα οχήματα σε οποιαδήποτε παραλία είναι παράνομο. Δεν έχει να κάνει ότι η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται εντός Natura. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση στο τι άδειες δόθηκαν. Ούτε εσείς γνωρίζετε, ούτε εγώ τι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνολικά είναι πολύ λάθος» ανέφερε ο ίδιος.

«Η παραλία είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα. Σίγουρα υπάρχει εδώ ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν πως αυτή η πρακτική που είδαν στην τηλεόραση είναι λάθος. Πολύ ξεκάθαρο.

Μίλησα τηλεφωνικά μαζί τους και μου είπαν πως δόθηκε μια άδεια που είχε κάποιους όρους. Ο Φορέας Διαχείρισης είναι ο αρμόδιος και αναμένουμε τη σχετική ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε τα έγγραφα. Από μακριά δεν έχουμε την επιστημονική γνώση να κρίνουμε. Επικοινώνησα μαζί τους και το γνωρίζουνε. Είναι και αυτοί εκνευρισμένοι. Θα δούμε και εμείς την επίσημη ανακοίνωση» κατέληξε.

