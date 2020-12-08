Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση κατέληξαν πέντε νεαροί που μάζεψαν και έφαγαν μανιτάρια

Το να μαζεύεις μανιτάρια στο δάσος αποτελεί ευχάριστη και εναλλακτική δραστηριότητα για πολλούς ανθρώπους – ιδιαίτερα όσους αγαπάνε τη φύση. Ωστόσο εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους όπως αυτούς στους οποίους εκτέθηκαν πέντε νεαροί από το Ρέθυμνο.

Οι πέντε στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους. Θέλησαν απλά να γευτούν μανιτάρια τα οποία είχαν μαζέψει μόνοι τους, το απόγευμα της Κυριακής. Η γαστρονομική λιχουδιά, όμως, λίγο έλειψε να τους στοιχίσει τη ζωή καθώς οι μύκητες ήταν ακατάλληλοι για κατανάλωση!

Οπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, αμέσως μόλις κατανάλωσαν τα άγρια μανιτάρια, οι πέντε φίλοι ηλικίας 20 έως 35 χρόνων ένιωσαν συμπτώματα δηλητηρίασης, όπως εμετό και έντονο πόνο με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου ευτυχώς οι γιατροί αντιμετώπισαν την κατάσταση.

Την είδηση έκανε γνωστή η ιστοσελίδα «Μανιταρόφιλοι Κρήτης» που συνέστησε στους πολίτες να μην τρώνε άγρια μανιτάρια αν δεν είναι 1.000% σίγουροι ότι γνωρίζουν καλά το είδος τους. «Προσοχή! Φέτος έχουμε τρομερή καρποφορία και έχω βρει μερικά πολύ επικίνδυνα θανατηφόρα μανιτάρια που δεν έχω ξαναβρεί ποτέ στο Ρέθυμνο», έγραψε ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.

Δηλητηριώδη μανιτάρια στην Ελλάδα

Περισσότερα από 15 είναι τα δηλητηριώδη είδη μανιταριών στην Ελλάδα, που μπορούν να επιφέρουν ακόμη και τον θάνατο. Η Ελλάδα είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες στην Ευρώπη σε συνολικό αριθμό μανιταριών (όχι μόνο επικίνδυνων) και τα τελευταία χρόνια οι ερασιτέχνες συλλέκτες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και ανέρχονται πλέον σε αρκετές χιλιάδες.

Αρκετοί όμως εξ αυτών αγνοούν βασικά μέτρα προφύλαξης. Γι’ αυτό κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα μας περίπου 200 περιστατικά δηλητηρίασης από μανιτάρια, συνήθως όχι σοβαρά.

Ο πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, είχε επισημάνει σχετικά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι δύο είδη, από τα 15, ευθύνονται για το 90% των θανατηφόρων περιστατικών στην Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη, όπου επίσης υπάρχουν).

Πρόκειται για δύο αμανίτες, τον φαλλοειδή και τον εαρινό, τα οποία είναι ευμεγέθη και όμορφα μανιτάρια και γι’ αυτό τραβούν συχνά την προσοχή των ερασιτεχνών συλλεκτών.

«Παρότι τα περισσότερα περιστατικά δηλητηρίασης από μανιτάρια είναι ασήμαντα ως προς τον κίνδυνο για την υγεία, κάθε τρία με πέντε χρόνια καταγράφεται και κάποια μοιραία εξέλιξη. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που, παρότι δεν έχουν γνώσεις και εξοικείωση με τα μανιτάρια, τα συλλέγουν και τα καταναλώνουν, επειδή μπορεί να μοιάζουν με ακίνδυνα βρώσιμα, είναι περισσότεροι από ό,τι θα ανέμενε κάποιος» λέει ο ίδιος.