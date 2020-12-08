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08.12.2020 09:38

Θάνατος μικρής Μελίνας: Ξεκίνησε η δίκη της αναισθησιολόγου – «Νιώθω τον αβάσταχτο πόνο των γονιών»

08.12.2020 09:38
Θάνατος μικρής Μελίνας: Ξεκίνησε η δίκη της αναισθησιολόγου - «Νιώθω τον αβάσταχτο πόνο των γονιών» - Media

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Συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε στο δικαστήριο η αναισθησιολόγος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στη δίκη για τον θάνατο της Μελίνας Παρασκάκη.

«Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πόνο των γονιών, ο οποίος είναι αβάσταχτος. Το νιώθω, το έζησα σαν μάνα, σαν γιατρός, σαν άνθρωπος» ήταν σύμφωνα με το cretalive,  τα λόγια με τα οποία ξεκίνησε την απολογία της, τονίζοντας ότι βίωσε έντονα συναισθηματικά το περιστατικό, έχοντας καταβάλει το σύνολο των δυνάμεων της, ψυχικών, γνωσιακών,ανθρωπίνων, για να το σώσει.

Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, παρουσιάστηκε μια “σπάνια επιπλοκή στη διαδικασία ενός καθημερινού χειρουργείου”, περιγράφοντας καρέ καρέ όσα διαδραματίστηκαν την ημέρα εκείνη.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και η δίκη για τον θάνατο της 4χρονης συνεχίζεται…

 

 

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