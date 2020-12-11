Καρέ καρέ η επίθεση καμικάζι αυτοκτονίας στη Τσερκεσία – Φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ» και ανατινάχτηκε

Έξι Ρώσοι αξιωματικοί των δυνάμεων καταστολής τραυματίσθηκαν ελαφρά, όταν ένοπλος μαχητής, ο οποίος είχε εισέλθει σε περιοχή που διεξήγαν επιχειρησιακές έρευνες, ανατίναξε τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του, ανακοίνωσε η Εθνικής αντιτρομοκρατική επιτροπή.

Ο καμικάζι επιχείρησε να εισέλθει στο χώρο των επιχειρησιακών ερευνών στο χωριό Ουτσεκέν στην περιοχή Καρατσάγεβο-Τσερκέσια και, στην προσπάθεια των αξιωματικών να τον συλλάβουν, ανατίναξε τα εκρηκτικά που έφερε με αποτέλεσμα να τραυματισθούν και οι έξι ελαφρά.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική επιτροπή ,ωδεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των κατοίκων του χωριού. Στους τραυματισθέντες αξιωματικούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση του δράστη.