Χώρεσε το Έβερεστ μέσα σε ένα ποτήρι ουίσκι

Η Δανέζα ντιζάινερ Nina Bruun κατασκεύασε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή ένα μοντέλο του Όρους Έβερεστ – σε κλίμακα 1 προς 230.000 – μέσα σε ένα ποτήρι ουίσκι με στόχο να απογειώσει τη γευστική εμπειρία του «νερού της φωτιάς».

Το υάλινο ποτήρι παγώνει το αγαπημένο ποτό εντός 18 δευτερολέπτων μέσω του πατενταρισμένου συστήματος παγώματος που διαθέτει και το οποίο ενεργοποιείται με το να παραμείνουν τα ποτήρια στο ψυγείο πριν από τη χρήση τους.

Για να απελευθερώσει ο ρέκτης τα αρώματα του ποτού αρκεί να το στροβιλίσει γύρω από το «Έβερεστ», και ο ενσωματωμένος αερισμός του «ξεκλειδώνει» με φυσικό τρόπο τις ευωδιές.

«Πιστεύουμε ότι το να πίνει κανείς ουίσκι είναι μια ιερή εμπειρία» σχολίασε, μιλώντας στο Designboom, o Peng Lin, ιδρυτής της Liiton για την οποία η Nina Bruun σχεδίασε το ποτήρι ουίσκι. «Και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κάνει καλύτερο το να πίνεις ουίσκι» πρόσθεσε.