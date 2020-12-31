Πωλείται σε δημοπρασία η custom Ferrari F355 Spider του Σακίλ Ο’ Νιλ (Photo)

Ο αγαπημένος βετεράνος του ΝΒΑ, Σακίλ Ο’ Νιλ δεν είναι ένας άνθρωπος με λίγα πάθη. Ο Αμερικανός πρώην επαγγελματίας διεθνής καλαθοσφαιριστής ασχολείται με τα πάντα, από τη γιόγκα, έως τη ραπ και συλλογή γρήγορων μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Κάθε τόσο, ο Σακίλ Ο’ Νιλ πουλάει κάποιο αυτοκίνητο της συλλογής και τώρα σειρά έχει η εκπληκτική Ferrari F355 Spider του 1998, ειδικά προσαρμοσμένη για το ύψος του, που είναι 2,16 μέτρα.

Σπορ με κλασική εμφάνιση, το εξωτερικό του Spider μοιάζει ανέγγιχτο, εκτός από μερικές βελτιώσεις μετά την πώληση, στις οποίες περιλαμβάνονται υφασμάτινη οροφή, ηχοσύστημα, κιβώτιο εμπνευσμένο από τη Formula 1 και ελαστικά Pirelli P Zero εφοδιασμένα με ασημί τροχούς 19 Giovanna Luxury.

Ο κινητήρας είναι V8 3,5 λίτρων και τα μόλις 12.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ είναι στις λεπτομέρειες του οχήματος που πωλείται σε online δημοπρασία στην ιστοσελίδα της Bring a Trailer και η μεγαλύτερη προσφορά έως τώρα ανέρχεται στα 48.500 δολάρια.