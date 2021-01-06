Η Michelin θα καταργήσει έως 2.300 θέσεις εργασίας στη Γαλλία

Ο γαλλικός όμιλος Michelin, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο στην κατασκευή ελαστικών, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περικόψει έως 2.300 θέσεις εργασίας στη Γαλλία, χωρίς αναγκαστικές αποχωρήσεις, στο πλαίσιο «ενός σχεδίου απλοποίησης και ανταγωνιστικότητας».

Ο όμιλος έχει στόχο «μια βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του που μπορεί να φθάσει έως το 5% ετησίως» για τις τριτογενείς δραστηριότητες και για τη βιομηχανία, κάτι που μπορεί να σημαίνει «μέσα σε τρία χρόνια μια μείωση των θέσεων εργασίας που μπορεί να φθάσει έως τις 2.300» από τις 21.000 που διαθέτει τώρα η Μισλέν στη Γαλλία.

Ο όμιλος έχει ήδη περικόψει 1.500 θέσεις εργασίας από το 2017 στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής του, κυρίως στην ιστορική έδρα του στο Κλερμόν-Φεράν (κεντρική Γαλλία) και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κλείσει επίσης τις μονάδες της Λα Ρος σιρ Ιόν (Βαντέ) και Μπάμπεργκ στη Γερμανία.

‘Εως το 2024, «σχεδόν το 60% των προβλεπόμενων αποχωρήσεων θα γίνουν στη βάση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και οι υπόλοιπες με εθελούσιες αποχωρήσεις» στο πλαίσιο συλλογικών διακοπών σύμβασης, διευκρίνισε η εταιρία.

Από το Κλερμόν-Φεράν μέχρι το Επινάλ και την Τρουά αυτή η νέα αναδιοργάνωση αφορά «όλες τις γαλλικές μονάδες του ομίλου», δήλωσε ο Φλοράν Μενεγκό, πρόεδρος του ομίλου στο Κλερμόν. «Η Μισλέν δεσμεύεται να αναδημιουργήσει τόσες θέσεις εργασίες όσες θα έχει καταργήσει», πρόσθεσε ωστόσο, με την εταιρία να προβλέπει αύξηση των δραστηριοτήτων της σε διάφορους τομείς παράλληλα με αυτό το σχέδιο «απλοποίησης».

Πλαίσιο τριετούς συμφωνίας

Ο αριθμός των αποχωρήσεων ανά μονάδα θα διευκρινιστεί τους επόμενους μήνες: η διεύθυνση του ομίλου επιθυμεί να ξεκινήσει «γρήγορα» διαπραγματεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις γύρω από μια «συμφωνία πλαίσιο διάρκειας τριών ετών».

Ο όμιλος είναι «αντιμέτωπος εδώ και δέκα χρόνια με βαθιές δομικές αλλαγές της παγκόσμιας αγοράς ελαστικών, κυρίως με τη μαζική άφιξη προϊόντων χαμηλού κόστους». Θα πρέπει λοιπόν να «συνοδεύσει τις στρατηγικές εξελίξεις των δραστηριοτήτων του προκειμένου να προετοιμαστεί για το μέλλον. Αυτό ισχύει κυρίως στη Γαλλία όπου η ζωτικότητα των θέσεών του περνάει μέσα από μια σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του», υπογραμμίζει.

«Η Μισλέν δεν εγκαταλείπει τη Γαλλία» και «θα επανεπενδύσει ένα μέρος των εξοικονομήσεων που θα κάνει στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων», είπε ο Φλοράν Μενεγκό.

Οι 15 βιομηχανικές μονάδες της στη Γαλλία θα ειδικευθούν σταδιακά στα ποιοτικά, αγροτικά, βιομηχανικά ή διαγωνιστικά ελαστικά.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει τη «στρατηγική τοπικής προσαρμογής στη Γαλλία νέων δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας» όπως το υδρογόνο, η τρισδιάστατη εκτύπωση, οι κόλλες ή τα πλαστικά απορρίμματα.

Με ορίζοντα το 2030, η εταιρία ευελπιστεί πως το 30% του κύκλου εργασιών της θα αφορά δραστηριότητες εκτός ελαστικών.